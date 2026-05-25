Andrés Manuel López Beltrán sacudió el tablero político nacional este 25 de mayo de 2026 al renunciar formalmente a la Secretaría de Organización de Morena y a la Comisión Nacional de Elecciones. A través de una carta contundente dirigida a la dirigente nacional, Ariadna Montiel, el hijo del expresidente confirmó que competirá por una diputación federal en el Distrito VI de Tabasco, demarcación que abarca los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Esta decisión responde directamente a los tiempos electorales vigentes y acata la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien exige a todos los funcionarios y dirigentes separarse de sus cargos si desean participar en los próximos comicios de 2027.

¿Qué cifras deja la gestión de Andy López en la Secretaría de Organización de Morena?

Más allá del evidente salto electoral hacia el Poder Legislativo, el verdadero peso de esta noticia radica en el saldo operativo que López Beltrán entrega tras un año y siete meses de gestión ininterrumpida.

Los datos duros revelan una maquinaria electoral perfectamente aceitada: el exsecretario sumó 10 millones de nuevos militantes al padrón oficial del partido guinda. Además, logró la credencialización efectiva de casi siete millones de simpatizantes mediante la instalación estratégica de 300 módulos de atención, cubriendo absolutamente todos los distritos electorales federales del país.

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La expansión territorial no se detuvo únicamente en las afiliaciones masivas, sino que abarcó la estructura base del partido en cada rincón de México. López Beltrán conformó Comités Seccionales en más de 69 mil secciones electorales, dominando así el 97 por ciento del territorio nacional con presencia directa.

Asimismo, instauró Consejos Municipales en mil 952 ayuntamientos y coordinó más de 272 asambleas de evaluación, acciones que consolidan a Morena como una de las organizaciones políticas más grandes, estructuradas y movilizadas del mundo entero.

¿Por qué se da la renuncia de Andy López justo ahora?

Esta renuncia ocurre en un momento crítico de reacomodo interno rumbo a las elecciones intermedias de 2027, donde Morena busca mantener su hegemonía absoluta en el Congreso de la Unión . López Beltrán necesita construir una base de legitimidad propia a través del voto popular directo, dejando atrás el rol de operador político tras bambalinas que mantuvo durante todo el sexenio de su padre.

Al regresar a Tabasco, cuna histórica del obradorismo, asegura un distrito de altísima rentabilidad electoral que le garantiza fuero constitucional y una plataforma sumamente visible en la Cámara de Diputados para los próximos años.

Históricamente, los estrategas de los partidos hegemónicos en México utilizan las secretarías de organización como trampolines políticos infalibles, pues desde ahí controlan el padrón de votantes y la movilización territorial. Un caso similar ocurrió con el propio Andrés Manuel López Obrador, quien construyó su fuerza política desde las bases territoriales en Tabasco antes de saltar a la escena nacional y conquistar la Presidencia.

En términos políticos estrictos, la Secretaría de Organización funciona como el motor del partido: quien la controla, decide cómo, cuándo y dónde movilizar a los votantes, un concepto clave para entender el inmenso poder que Andy acumuló y que ahora capitalizará en las urnas.

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El futuro de la Cuarta Transformación sin "Andy" en la cúpula

La salida de López Beltrán obliga a Ariadna Montiel y a la cúpula morenista a reestructurar su principal brazo operativo a escasos meses de iniciar formalmente el proceso electoral federal.

En su carta de despedida, el ahora exsecretario reafirmó su lealtad absoluta a la Presidenta Claudia Sheinbaum, prometiendo dar la batalla política desde otra trinchera y asegurando que ella conduce el país con firmeza y visión histórica.

Este movimiento estratégico despresuriza las tensiones internas del Comité Ejecutivo Nacional, evita conflictos de interés en la selección de candidatos y traslada el capital político de López Beltrán directamente al Poder Legislativo.

JM