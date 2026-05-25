Andy López Beltrán: Tras la renuncia del secretario de Organización de Morena, Ariadna Montiel le envía mensaje

Andrés Manuel López Beltrán oficializará su salida de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. El político tabasqueño busca contender por una diputación federal en el Distrito VI de Tabasco, demarcación que abarca los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Ariadna Montiel Reyes validó este movimiento estratégico al publicar un mensaje en sus redes sociales donde agradece el esfuerzo del exfuncionario partidista para fortalecer la base militante del movimiento, marcando el inicio de una nueva etapa en la estructura guinda.

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El mensaje de Ariadna Montiel a Andy López Beltrán

A través de su cuenta oficial, Montiel Reyes destacó los años de lucha y convicciones compartidas, subrayando que López Beltrán representa una pieza fundamental de una generación que hace historia junto al pueblo de México. La dirigente partidista enfatizó que, más allá de las responsabilidades formales, prevalece la amistad y el compañerismo que construyeron durante el proceso de transformación del país. Este pronunciamiento público no solo despide al exsecretario, sino que legitima sus aspiraciones legislativas frente a las bases de Morena, enviando una señal de unidad y continuidad en el proyecto político de cara a los próximos retos electorales.

Querido @amlopezbeltran. Recibí tu carta de separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Agradezco, a nombre de @PartidoMorenaMx, tu trabajo, esfuerzo y dedicación para fortalecer la base militante de nuestro movimiento.



Han sido…— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 25, 2026

El impacto de la renuncia de López Beltrán

Durante su gestión de un año y siete meses, López Beltrán reportó el incremento del padrón en 10 millones de nuevos militantes y la conformación de consejos municipales en casi todo el país. Estos números respaldan su transición de operador interno a figura pública electoral, demostrando que su salida no representa una ruptura, sino una evolución natural hacia cargos de elección popular donde aplicará la estructura que construyó previamente.

¿Qué busca Andy López Beltrán en Tabasco?

Los usuarios en internet buscan constantemente los motivos detrás de esta decisión, y la respuesta radica en su intención de convertirse en diputado federal por el Distrito VI, consolidando su carrera política en su estado natal. ¿Quién reemplazará a Andy López Beltrán en Morena? Aunque el partido aún no anuncia al sucesor oficial, el Comité Ejecutivo Nacional deberá convocar a una sesión para designar al nuevo titular de la Secretaría de Organización. ¿Qué relación tienen Ariadna Montiel y Andy López Beltrán? Ambos comparten una larga trayectoria de colaboración dentro de la Cuarta Transformación, que destaca por la confianza mutua y el trabajo conjunto en la construcción de las bases de Morena.

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La salida de López Beltrán y el respaldo público de Montiel Reyes configuran un escenario donde el partido apuesta por llevar a sus mejores estrategas al frente de batalla electoral. Las próximas semanas resultan vitales para observar cómo se reorganiza el Comité Ejecutivo Nacional y qué perfiles asumen el control de la estructura territorial más grande del país. La transformación de Morena continúa su curso y los próximos movimientos en el tablero político definirán su futuro en las elecciones de 2027.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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