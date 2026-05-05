El secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, contestó a la columna del periodista Carlos Loret de Mola, titulada "Andy y Rocha Moya" que fue publicada en EL INFORMADOR este 05 de mayo del 2026.

LEE LA COLUMNA ACÁ: Andy y Rocha Moya

A través de su cuenta de Instagram, el hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al reportero mostrar alguna evidencia acerca de que él y su familia recibieron dinero de grupos criminales o de funcionarios de Sinaloa.

"De no presentar dichas pruebas seguiremos asumiendo lo que siempre hemos sabido. Eres un periodista mercenario al servicio de los intereses más mezquinos de este país, ahora del extranjero y del hampa de la política", dijo el llamado "Andy".

Por otra parte, Andrés Manuel López Beltrán agregó que ellos han presentado pruebas de su riqueza, propiedad y empresas, "y de la inmoral forma de hacer dinero en base a fabricar montajes".

¿Qué dijo Loret de Mola sobre la presunta relación entre "Andy" López y el Cártel de Sinaloa?

En su escrito publicado originalmente en El Universal, Carlos Loret de Mola dio a conocer que Enrique Díaz Vega, exsecretario de administración y finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, les dio dinero a "Andy" Manuel y "Bobby" López Beltrán.

Cuando no volaban a Sinaloa, los portafolios con cash aterrizaban en la Ciudad de México. Quien coordinaba ésos envíos de dinero era Díaz Vega. @El_Universal_Mx @Univ_Opinion https://t.co/WAinEXOyu2— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) May 5, 2026

"Así me lo revelan fuentes con acceso de primer nivel a la investigación. Me relatan que a veces, los hermanos López Beltrán visitaban Sinaloa. El gobernador los recibía personalmente".

Añadió que Díaz Vega conectaba al mandatario estatal con el Cártel de Sinaloa. Al momento, Loret de Mola no ha respondido al comunicado de López Beltrán en sus redes sociales.

JM