La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo domingo 31 de mayo realizará un informe de labores para rendir cuentas, defender la soberanía nacional y reafirmar los principios de la Cuarta Transformación, a dos años de su triunfo electoral de 2024. Explicó que el mensaje será transmitido de manera simultánea en plazas públicas de las 32 entidades del país, aunque no confirmó si habrá un acto presencial en el Zócalo capitalino.

“Decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo. Pero en vez de que todos vayamos a la Ciudad (de México), en cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe. Se llama rendición de cuentas”, señaló durante la entrega de pensiones para adultos mayores.

Desde Tabasco, Sheinbaum recordó que en esa entidad nació, junto al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el movimiento que representa. Afirmó que la ciudadanía respalda a su gobierno porque “no hay divorcio entre el pueblo y gobierno” e invitó a sus simpatizantes a “seguir fortaleciendo la transformación” y defender la soberanía nacional.

“México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. México (...) es un país libre, independiente y soberano”, expresó.

La Mandataria también criticó a sectores de oposición, medios de comunicación y actores extranjeros. Acusó que existen campañas de desinformación y ataques en redes sociales financiados con bots para desacreditar a su administración.

“Hay una cadena de televisión (a la) que le vamos a dar el premio por ser la cadena más mentirosa de todos los tiempos. ¿Saben por qué? Porque les obligamos a pagar impuestos”, declaró. Añadió que “la única manera de seguir bien informado es si todos nos comunicamos, seguir saliendo a territorio e informar”.

Sheinbaum vinculó además a la oposición con organizaciones y figuras extranjeras, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien criticó por participar en actividades relacionadas con la figura de Hernán Cortés.

“¿Cómo que a Hernán Cortés un homenaje? Hernán Cortés exterminó muchísimos pueblos”, dijo.

También aludió a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre intervenir en México para combatir a los cárteles de droga. “Hay algunos a los que no les gusta que gobierne un gobierno del pueblo; porque nosotros le hacemos caso al pueblo, no a gobiernos extranjeros”, afirmó.

En su visita a Tabasco, Sheinbaum reconoció además los programas sociales impulsados por López Obrador, a quien envió saludos.

El Universal

Cronología

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Primer Informe de Gobierno. Presentó resultados de su primer año en seguridad, economía, recaudación fiscal, bienestar social y proyectos de desarrollo regional. 5 de octubre de 2025 - Informe político en el Zócalo. Reafirmó la continuidad de la Cuarta Transformación, la austeridad republicana y el fortalecimiento de programas sociales e infraestructura.

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CT