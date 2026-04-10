La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una controversia histórica al autorizar a los jueces familiares el embargo de las cuentas individuales de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) con el objetivo de cubrir adeudos por pensión alimenticia. Los magistrados tomaron esta decisión para priorizar el interés superior de la niñez sobre la inembargabilidad del ahorro para el retiro.

A partir de este fallo, si un padre o madre deudor pierde su empleo formal y no posee otros bienes materiales para garantizar la manutención de sus hijos, las autoridades judiciales ordenarán la retención directa de sus fondos pensionarios. El proceso exige una resolución judicial firme y comprueba exhaustivamente que el demandado agotó todas las alternativas de pago, asegurando así que los menores reciban los recursos necesarios para su alimentación, salud y educación sin vulnerar por completo el futuro financiero del trabajador.

¿Cómo funciona el límite de retención de tu dinero?

El máximo tribunal estableció reglas estrictas para evitar que el deudor alimentario pierda la totalidad de su patrimonio para la vejez. Los jueces ordenarán primero el embargo de la subcuenta de aportaciones voluntarias; si estos fondos resultan insuficientes, accederán a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Sin embargo, la autoridad judicial solo podrá retirar el monto equivalente al límite legal permitido para los retiros por desempleo , es decir, el menor entre 75 días del salario base de cotización de los últimos cinco años o el 10% del saldo acumulado. Esta restricción garantiza un equilibrio proporcional: obliga al deudor a cumplir con su responsabilidad familiar inmediata mientras salvaguarda la mayor parte de su ahorro pensionario a largo plazo.

¿Por qué la Corte permite tocar el ahorro para el retiro ahora?

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro blindaba históricamente estos recursos, considerándolos intocables para proteger la seguridad social del trabajador en su vejez. Sin embargo, un amparo que promovió un trabajador del Estado mexicano desató un debate legal profundo sobre qué derecho pesa más: la pensión de un adulto mayor o la supervivencia de un menor de edad.

Los ministros analizaron casos previos donde los deudores alimentarios utilizaban el desempleo como escudo legal para evadir sus responsabilidades , dejando a miles de niños en la indefensión económica. Al detectar esta laguna jurídica, la SCJN concluyó que la Constitución no prohíbe el embargo de estos bienes y determinó que resulta contradictorio permitir al trabajador retirar dinero de su Afore para subsistir durante el desempleo, pero impedirle usar esos mismos fondos para alimentar a sus propios hijos.

¿Qué impacto podría tener esta resolución?

Esta resolución judicial transforma radicalmente las reglas del juego para todos los trabajadores formales en México, sin importar si cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) respaldó públicamente la medida, confirmando que las instituciones financieras acatarán las órdenes de los jueces familiares de forma inmediata.

Los especialistas legales advierten que los deudores ya no podrán ocultar su dinero en las cuentas de retiro, pues el sistema financiero cruzará datos con los juzgados para localizar los fondos disponibles y transferirlos directamente a los beneficiarios, marcando un precedente implacable contra la morosidad alimentaria en el país.

¿Me pueden embargar la Afore si tengo trabajo actual?

No, la Suprema Corte especificó que esta medida aplica exclusivamente cuando el deudor alimentario carece de empleo y no posee otros ingresos.

¿Cuánto dinero exacto me pueden quitar de mi cuenta de retiro?

El juez solo autorizará el retiro del 10% del saldo acumulado en tu subcuenta o el equivalente a 75 días de tu salario base, aplicando el mismo límite del retiro por desempleo.

¿El embargo de la Afore ocurre de manera automática si dejo de pagar?

Tampoco, el demandante necesita iniciar un juicio familiar, comprobar el adeudo y obtener una orden judicial formal para que la institución financiera libere los recursos.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-