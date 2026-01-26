María Sánchez lleva más de tres años esperando una resolución judicial. Su caso es simple: una pensión alimenticia que nunca llega completa. Ya perdió varios días de trabajo para acudir a las audiencias que se difieren, pagó copias, traslados y honorarios que se acumulan sin que el juicio avance. “Siempre falta algo: el juez, el acuerdo, el expediente… o el abogado de la otra parte”.

Para ella, la justicia no es un concepto abstracto: es una espera interminable que impacta directamente en su economía y en la vida de sus hijos.

Historias como esa se repiten por miles en Jalisco, donde el avance de la justicia digital podría ayudar, pero es insuficiente. De acuerdo con el Poder Judicial del Estado, apenas 3% de los asuntos se tramitan mediante juicios en internet, una cifra mínima frente al rezago que enfrentan los juzgados.

Uno de los principales obstáculos no es la falta de tecnología, sino la resistencia de una parte del gremio de abogados, quienes continúan bloqueando el uso de los juicios en línea. Esta negativa impide el desahogo ágil de los asuntos y profundiza la saturación del sistema judicial, afectando a quienes esperan sentencia.

Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, señala que detrás de esta resistencia existe un interés económico. Alargar los juicios, explica, resulta más rentable para algunos litigantes. “Prefieren tener a los clientes cautivos, extender los procesos lo más posible. Juicios largos y tediosos significan más cobros”.

Rodolfo Guerrero, de la Comisión de Legaltech del Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, coincide y advierte que esta práctica provoca que los procedimientos que podrían resolverse en meses se prolonguen durante años. “Muchos juicios no deberían tardar más de seis meses o un año”.

Arturo Zamora, abogado y ex senador de la República, recuerda que la interposición de recursos con fines dilatorios ya está tipificada como delito. Sin embargo, reconoce que la práctica persiste. “Se plantean recursos innecesarios que entorpecen el proceso y retrasan la emisión de sentencias, lo que impide que se haga justicia en tiempo y forma”.

El impacto de estas prácticas se refleja en cifras preocupantes. Según el Inegi, Jalisco fue en 2024 el tercer Estado con mayor número de asuntos penales sin resolver. A ello se suma que, de acuerdo con José Luis Álvarez Pulido, presidente del Poder Judicial del Estado, durante el año pasado ingresaron más de 66 mil nuevos asuntos y sólo se lograron dictar cinco mil 900 sentencias.

Autoridades judiciales y especialistas coinciden en que la ampliación de los juicios en línea ayudaría a reducir el rezago. La meta es que 50% de los juicios se resuelvan mediante esta modalidad, según Álvarez Pulido.

Mientras el mayor rezago persiste en los juzgados de primera instancia, abogados como José Luis Tello, presidente del Consejo de Colegios de la Abogacía, y Ernesto López-Acosta, de Abogados sin Corbata, advierten que el sistema aún no opera plenamente y urgen a asignar mayor presupuesto para capacitación y personal.

Desde el Congreso de Jalisco, el presidente de la Mesa Directiva, Julio Hurtado, reconoce el retraso en la implementación de nuevas tecnologías y adelanta que será un tema prioritario en la agenda legislativa.

Heredan miles de juicios en el Poder Judicial de Jalisco

La problemática que enfrenta el Poder Judicial del Estado de Jalisco en cuanto al rezago en la solución de casos se ha acrecentado con los años, al grado de ser uno de los más rezagados a nivel nacional, lo que evidencia la dificultad de la población para acceder a la justicia.

El más reciente Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), presentado en noviembre pasado, reveló que el Poder Judicial de Jalisco fue el tercero con mayor rezago en el país al acumular 40 mil 431 casos penales sin resolver durante 2024.

Ese fue el último año de Daniel Espinosa Licón como presidente de dicho poder, dejando a Jalisco por debajo de los poderes judiciales del Estado de México, con 58 mil 288 casos, y de Tabasco, con 52 mil 444, como las entidades con más asuntos pendientes.

Con la llegada de José Luis Álvarez Pulido a la presidencia del Poder Judicial de Jalisco se ha buscado agilizar el rezago. Durante su primer informe de actividades indicó que recibieron 66 mil juicios, lo que representa un promedio diario de 320 casos nuevos en todas las materias: familiar, civil, mercantil y laboral.

En cuanto a la emisión de sentencias, se dictaron cinco mil 900 durante su primer año al frente del Poder Judicial.

Una de sus metas es que al menos 50% de los juicios que se llevan en el Supremo Tribunal de Justicia se resuelvan en línea. En 2025 hubo un avance en su implementación, aunque la apuesta para lo que resta de 2026 será incrementarlo. “En este rubro, en 2025 tuvimos un incremento del 40% de los juicios en línea (…) pero tenemos que incrementarlo”, dijo en entrevista.

La plataforma de Juicio en Línea inició operaciones en septiembre de 2023. En 2024 se registraron mil 412 juicios en esta modalidad, mientras que en 2025 la cifra aumentó a dos mil 022.

La siguiente fase será ampliar el Juicio en Línea en modalidad híbrida, con la cual el proceso se digitaliza aun cuando alguna de las partes decida llevarlo de forma física, ya que actualmente se requiere el consentimiento de ambas para tramitarlo en línea.

Con esta modalidad, los documentos y actuaciones podrán subirse al sistema para consulta, seguimiento y control de los juzgados, independientemente de que alguna de las partes no solicite el juicio en línea. Este modelo ya funciona en materia laboral, donde se han digitalizado nueve mil 475 asuntos que corren de manera paralela en expediente físico y digital.

Rezago afecta a la población

El rezago de 40 mil 431 casos sin resolver en temas penales del Poder Judicial del Estado de Jalisco ocurre a pesar de que el órgano no es de los que más casos recibe por año, ya que el censo del Inegi indicó que dicho poder estatal recibió más de 12 mil casos penales, aunque otros estados como Baja California, Ciudad de México, Nuevo León y Sonora tuvieron todavía más trámites ingresados.

Una de las problemáticas está en que la capacidad para determinar y/o concluir los casos es menor a la de ingresos, ya que por cada caso concluido, ingresaron cuatro nuevos, por lo que el sistema está rebasado, lo que se suma al rezago acumulado de años anteriores.

Esto se da aun cuando desde el año 2024, el Poder Judicial del Estado ya cuenta con un presupuesto constitucional, lo que le permite contar con una bolsa de recursos fija.

Estados con más jueces (por cada 100 mil habitantes)

Lugar Estado Promedio de jueces 1 Campeche 10.5 2 Chihuahua 7.5 3 Baja California Sur 7.5 4 Zacatecas 7.1 5 Nayarit 6.6 19 Jalisco 3.7

Fuente: INEGI

Entidades con más rezago judicial

Estado Casos pendientes México 58,288 Tabasco 52,444 Jalisco 40,431 Baja California 30,711 Hidalgo 30,427 Durango 23,317

Fuente: INEGI

Proyectan nuevos juzgados en cuatro municipios

Para atender la saturación de asuntos sin resolver, el presidente del Poder Judicial de Jalisco, José Luis Álvarez, informó que se plantean proyectos de expansión con la construcción de nuevos juzgados en al menos cuatro municipios del estado.

Los nuevos juzgados estarían ubicados en El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Arandas y San Gabriel. El objetivo es que “se pueda ir creciendo de manera ordenada tanto en infraestructura como en personal estrictamente judicial”, a fin de concretar los proyectos de manera adecuada y permitir un crecimiento integral, según comentó el funcionario.

En el caso de El Salto, Álvarez Pulido refirió que el ayuntamiento realizó la donación de un terreno para edificar juzgados en el municipio, con el objetivo de aumentar la capacidad de atención en las materias civil y familiar.

Un caso similar se presentó en Arandas, donde el gobierno municipal también donó un terreno para la construcción de más juzgados en materias civil y familiar.

En San Gabriel, indicó que se analiza la posibilidad de que el ayuntamiento concrete la donación de un terreno, mientras que en Tlajomulco de Zúñiga también se planea la construcción de juzgados en las materias civil y familiar.

Por lo tanto, se está a la espera de concretar estos proyectos para dialogar con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y avanzar en su edificación.

Parte de los recursos se utilizarían también para la renovación de Ciudad Judicial, donde se realizan remodelaciones con las que se busca dignificar los espacios de trabajo y de atención a usuarios.

A la par, para atender los nuevos juzgados, se recurriría a los llamados jueces de reserva, es decir, personas que se encuentran en lista de espera y pueden ser consideradas ante la necesidad de más juzgadores. José Luis Álvarez indicó que entre 15 y 20 personas se encuentran bajo este estatus.

También hay menos jueces

Además de ser uno de tres estados con mayor rezago en resolución de casos, Jalisco enfrenta un rezago considerable en el número de jueces para la impartición de justicia.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (Inegi), en Jalisco hay apenas 3.7 jueces por cada 100 mil habitantes. Dicha cifra coloca al Estado por debajo del promedio nacional entre todas las entidades que es de 3.9 jueces por cada 100 mil habitantes.

Jalisco se ubica por detrás de estados como la Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Baja California Sur o Zacatecas.

Instancias como el Banco Mundial y el Banco Interamericano han recomendado que por cada 100 mil habitantes se requieren 17 jueces como mínimo.

La falta de jueces y juezas impacta en materia de justicia ya que entre menos personal juzgador para atenderlos, hay más probabilidad de saturación por cada uno de ellos.

Entre las problemáticas que provoca el bajo número de jueces por habitante es el alto número de audiencias pendientes que se tienen que desahogar y dicho retraso deriva en un mayor hacinamiento en las cárceles del Estado, debido al alto número de personas en prisión preventiva que no reciben todavía una condena.

CT