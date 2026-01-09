Café Tacvba informó que ha iniciado el proceso para solicitar a sus casas disqueras el retiro de todo su repertorio de Spotify, al considerar que el funcionamiento de la plataforma no es compatible con sus convicciones éticas, artísticas y políticas. El anuncio, dado a conocer por el vocalista Rubén Albarrán, volvió a poner sobre la mesa el debate en torno al modelo de negocio del streaming musical y, de manera paralela, reactivó en redes sociales señalamientos personales dirigidos al cantante por un litigio relacionado con la pensión alimenticia de su hija.

La postura del grupo se hizo pública a través de un video en el que Albarrán explicó que Café Tacvba solicitó a Universal Music México y Warner Music México, compañías que poseen los derechos de su obra, que retiren su música de Spotify. Según expuso, la decisión obedece a lo que consideran un esquema inequitativo en la distribución de regalías, así como al uso de inteligencia artificial que, a su juicio, afecta directamente a los creadores.

Por ahora, la petición no se traduce en una salida inmediata del catálogo de la banda, ya que su ejecución depende de los acuerdos contractuales vigentes con las disqueras. Aun así, el posicionamiento de Café Tacvba se suma a otras críticas expresadas por músicos que cuestionan la concentración de poder de las plataformas digitales y la precarización del trabajo artístico en la era del streaming.

Rubén Albarrán vuelve a ser tendencia

Al mismo tiempo, el pronunciamiento político de Albarrán detonó una reacción distinta en el ámbito digital. Diversos usuarios retomaron un conflicto legal de carácter personal del cantante, relacionado con un proceso judicial por la pensión alimenticia de su hija. Este caso ha sido difundido públicamente por familiares de la madre de la menor, quienes sostienen que el músico no ha cumplido con sus obligaciones económicas ni con su responsabilidad afectiva.

Albarrán ha negado dichas acusaciones. En declaraciones anteriores, afirmó que reconoce legalmente a su hija y que ha realizado los pagos correspondientes de manutención por medio de los mecanismos establecidos por la autoridad judicial. De acuerdo con su versión, el asunto se encuentra en litigio y no existe, hasta el momento, una resolución definitiva que lo señale como deudor alimentario.

La coincidencia temporal entre la crítica estructural a Spotify y los señalamientos individuales hacia el cantante ha abierto un debate más amplio en la conversación pública. Las discusiones giran en torno a cómo se valoran las posturas políticas de figuras públicas cuando existen conflictos personales pendientes, y hasta qué punto es posible separar una causa colectiva de la vida privada de quien la encabeza.

