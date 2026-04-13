El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico oficial del clima para este lunes 13 de abril, marcando un inicio de semana que estará lleno de contrastes atmosféricos en todo el territorio nacional, que incluye calor y lluvias. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones antes de iniciar sus actividades cotidianas.

Para millones de familias mexicanas, este día significa el esperado regreso a las aulas tras las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, las condiciones del tiempo exigirán salir con mayor anticipación, ya que el clima jugará un papel crucial en la movilidad urbana y en el tránsito de las principales ciudades del país.

La interacción de diversos fenómenos meteorológicos provocará desde precipitaciones intensas en el centro y norte de la República hasta temperaturas extremas en la costa del Pacífico . Este escenario dual obliga a los ciudadanos a estar preparados para cualquier eventualidad, dependiendo de la región en la que se encuentren.

¿Qué está provocando las tormentas en el país?

El principal responsable de la inestabilidad atmosférica de hoy es el Frente Frío 44, el cual se desplaza rápidamente sobre el noroeste y norte de México . Este fenómeno está generando un descenso en las temperaturas matutinas y rachas de viento considerables que podrían afectar la infraestructura ligera.

Además, este sistema frontal se encuentra interactuando de manera directa con una vaguada en altura y con la constante entrada de humedad proveniente del Golfo de México y el Océano Pacífico. Esta combinación es la receta perfecta para el desarrollo de nubosidad densa y precipitaciones significativas durante la tarde y noche.

Como resultado directo de estas condiciones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica lluvias puntuales fuertes en entidades como Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla . Los habitantes de estos estados deben estar alerta ante posibles encharcamientos e inundaciones repentinas en zonas urbanas vulnerables.

Las autoridades de protección civil advierten que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento severas y posible caída de granizo. Por ello, se hace un llamado a evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante el paso de las tormentas.

El impacto en Jalisco y la persistente ola de calor

Desde nuestra redacción en Jalisco, observamos que la región occidente vivirá una realidad muy distinta a la del centro del país. La persistente onda de calor mantendrá un ambiente sumamente sofocante, obligando a los tapatíos a buscar refugio en la sombra y a extremar el cuidado de su piel .

En el territorio jalisciense, al igual que en estados vecinos como Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán, los termómetros amenazan con superar los 35 grados centígrados en las horas de mayor radiación solar. Es vital proteger a niños y adultos mayores para evitar los temidos golpes de calor.

No obstante, el clima en nuestra región no estará exento de sobresaltos, ya que se pronostican rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. Estas ráfagas podrían generar tolvaneras, afectando la visibilidad en carreteras y disminuyendo la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Tips rápidos para enfrentar el clima en este regreso a clases

Para evitar contratiempos en este agitado lunes, te sugerimos seguir estos consejos prácticos:

1) Lleva paraguas o impermeable si vives en el centro o norte del país.

2) Usa protector solar y ropa ligera en el occidente y sur.

3) Conduce con extrema precaución ante el pavimento mojado o la poca visibilidad.

Adicionalmente, es fundamental mantenerte hidratado durante todo el día, planificar tus rutas con tiempo extra y revisar las actualizaciones del clima en tu teléfono móvil. Pequeñas acciones preventivas pueden marcar la diferencia entre un trayecto tranquilo y un inicio de semana caótico.

Finalmente, te invitamos a mantenerte informado a través de los canales oficiales y a no dejarte llevar por rumores alarmistas en redes sociales sobre supuestas "tormentas negras". Las autoridades mantienen un monitoreo constante y aseguran que las condiciones actuales se encuentran bajo los parámetros normales de la temporada.

Las autoridades de protección civil advierten que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento severas y posible caída de granizo. SUN / ARCHIVO

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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