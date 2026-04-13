El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este lunes 13 de abril de 2026 con un ambiente ligeramente fresco que rápidamente se transformará en una jornada de intenso calor . Los tapatíos deberán estar preparados para enfrentar un día donde el sol será el protagonista absoluto desde las primeras horas de la mañana hasta el atardecer, marcando el inicio de una semana con altas temperaturas. Estos son los detalles del pronóstico del clima:

Según los reportes más recientes emitidos por las autoridades meteorológicas, la ciudad experimentará un cielo mayormente despejado durante toda la jornada, sin presencia de nubosidad significativa. Esta condición atmosférica permitirá que los rayos solares impacten de manera directa sobre la superficie urbana, elevando rápidamente la sensación térmica en las calles y avenidas principales de la capital de Jalisco.

¿Qué temperaturas nos esperan hoy en la ciudad?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado en su pronóstico oficial que las temperaturas máximas oscilarán entre los 33°C y 35°C durante el transcurso de la tarde . Este incremento térmico obligará a los ciudadanos a buscar refugio en la sombra y a mantener encendidos los sistemas de ventilación en hogares y oficinas para mitigar el impacto del calor extremo.

Por otro lado, la temperatura mínima registrada durante las primeras horas de la madrugada y al amanecer fue de 16°C, ofreciendo un breve respiro antes de que el sol comenzara a calentar. Es importante destacar que este contraste térmico entre la mañana y la tarde es muy característico de la temporada primaveral en la región occidente del país.

Esta notable variación térmica es producto directo de una onda de calor que actualmente afecta a gran parte del territorio nacional, golpeando con especial fuerza a los municipios del centro del estado. Los expertos advierten que este fenómeno meteorológico prolongará las condiciones secas y cálidas, por lo que no se vislumbra un descenso en los termómetros a corto plazo.

¿Cuándo y dónde se sentirá más el impacto del calor?

El pico máximo de temperatura se registrará puntualmente entre las 13:00 y las 16:00 horas, afectando por igual a todos los municipios que conforman la zona metropolitana . Durante este crítico lapso, se recomienda a la población extremar precauciones si se encuentran transitando por la vía pública, ya que el asfalto y el concreto potenciarán la sensación de bochorno.

Durante estas horas de mayor intensidad, la radiación solar alcanzará niveles considerados como altos a muy altos en el índice UV, lo que representa un riesgo para la salud de la piel. La exposición prolongada sin la protección adecuada podría derivar en quemaduras solares severas o incluso en golpes de calor, especialmente en grupos vulnerables como niños y adultos mayores.

Además de las altas temperaturas, la humedad relativa en el ambiente se mantendrá en niveles bastante bajos, rondando apenas el 16% durante la mayor parte del día. Esta falta de vapor de agua en el aire generará un ambiente notablemente seco, lo que puede causar irritación en las vías respiratorias y resequedad en la piel de los habitantes tapatíos.

¿Por qué no lloverá hoy y cómo podemos protegernos?

Las probabilidades de precipitación para este lunes son absolutamente nulas , manteniéndose en un 0% gracias a un robusto sistema anticiclónico que inhibe por completo la formación de nubes de tormenta. Quienes esperaban algún chubasco refrescante tendrán que guardar sus paraguas, ya que el panorama luce completamente seco para hoy y para los próximos días de la semana en curso.

Ante estas severas condiciones climáticas, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara hace un llamado urgente a la población para tomar medidas preventivas inmediatas. La prevención es la mejor herramienta para evitar emergencias médicas relacionadas con las altas temperaturas que azotan a la ciudad en esta intensa temporada de estiaje.

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Para que el clima no te tome por sorpresa, en El Informador te compartimos una lista de tips rápidos y esenciales para enfrentar esta jornada calurosa de manera segura y cómoda. Sigue estas recomendaciones al pie de la letra y comparte esta valiosa información con tus seres queridos para garantizar el bienestar de toda tu familia hoy.

1. Aplica protector solar de amplio espectro cada cuatro horas.

2. Mantente hidratado bebiendo al menos dos litros de agua natural, evitando bebidas azucaradas.

3. Utiliza ropa ligera, de colores claros y preferentemente de algodón.

4. Evita realizar actividades físicas intensas al aire libre durante el mediodía.

5. Usa lentes de sol y sombrero si necesitas salir a la calle.

Detalles del clima para este lunes 13 de abril a nivel nacional. ESPECIAL / SMN

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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