Lluvias continuarán en estos Estados de México pese a salida de Elida

Aunque la tormenta tropical Elida se aleja de las costas mexicanas, las lluvias continuarán afectando a gran parte del territorio nacional durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que otros sistemas atmosféricos mantendrán condiciones favorables para precipitaciones intensas, descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento.

El monzón mexicano, diversos canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y el desplazamiento de ondas tropicales serán los principales responsables de la inestabilidad. Por ello, la salida de Elida no significará el final del temporal lluvioso en el país .

¿En qué Estados lloverá con mayor intensidad?

Para este jueves 16 de julio, se pronostican lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en regiones de Sonora, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

En Sinaloa, Durango, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Puebla se esperan lluvias muy fuertes, mientras que Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo podrían registrar precipitaciones fuertes.

También habrá intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para Aguascalientes y Tlaxcala se contemplan lluvias aisladas.

El temporal continuará durante el fin de semana

Las precipitaciones persistirán entre el viernes 17 y el lunes 20 de julio . El viernes, los mayores acumulados se concentrarán en Durango y Sinaloa, donde podrían presentarse lluvias intensas.

Durante el sábado se prevén lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Para el domingo, Sonora, Chihuahua y Sinaloa volverán a registrar precipitaciones intensas, condición que permanecerá el lunes principalmente en territorio sonorense.

Una nueva onda tropical avanzará sobre la península de Yucatán, el sureste y el sur de México, reforzando la probabilidad de tormentas en esas regiones.

Autoridades advierten por inundaciones y deslaves

El SMN alertó que las lluvias podrían provocar el aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo .

Pese a las precipitaciones, continuará el ambiente caluroso en el norte, el litoral del Pacífico y la península de Yucatán. Baja California podría superar los 45 grados, mientras que Sonora y Oaxaca alcanzarán temperaturas de entre 40 y 45 grados.

SV