Lluvias continuarán en estos Estados de México pese a salida de Elida

Aunque la tormenta tropical Elida se aleja de las costas mexicanas, las lluvias continuarán afectando a gran parte del territorio nacional durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que otros sistemas atmosféricos mantendrán condiciones favorables para precipitaciones intensas, descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento.El monzón mexicano, diversos canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y el desplazamiento de ondas tropicales serán los principales responsables de la inestabilidad. Por ello, la salida de Elida no significará el final del temporal lluvioso en el país.Para este jueves 16 de julio, se pronostican lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en regiones de Sonora, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.En Sinaloa, Durango, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Puebla se esperan lluvias muy fuertes, mientras que Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo podrían registrar precipitaciones fuertes.También habrá intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para Aguascalientes y Tlaxcala se contemplan lluvias aisladas.Las precipitaciones persistirán entre el viernes 17 y el lunes 20 de julio. El viernes, los mayores acumulados se concentrarán en Durango y Sinaloa, donde podrían presentarse lluvias intensas.Durante el sábado se prevén lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Para el domingo, Sonora, Chihuahua y Sinaloa volverán a registrar precipitaciones intensas, condición que permanecerá el lunes principalmente en territorio sonorense.Una nueva onda tropical avanzará sobre la península de Yucatán, el sureste y el sur de México, reforzando la probabilidad de tormentas en esas regiones.El SMN alertó que las lluvias podrían provocar el aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.Pese a las precipitaciones, continuará el ambiente caluroso en el norte, el litoral del Pacífico y la península de Yucatán. Baja California podría superar los 45 grados, mientras que Sonora y Oaxaca alcanzarán temperaturas de entre 40 y 45 grados.SV