La Fiscalía General de la República (FGR) cesó de su cargo al fiscal especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, Óscar Langlet González , confirmaron fuentes ministeriales.

Se trata del segundo ajuste en lo que va de la administración de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, luego de la salida de Ulises Lara López, de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, por "motivos personales".

Langlet González fue uno de los colaboradores más cercanos del extitular de la FGR, Alejandro Gertz Manero , actual embajador de México en el Reino Unido.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la renuncia de Ulises Lara a la FGR?

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la dimisión de Ulises Lara López, el también titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, quien presuntamente participaba en investigaciones relacionadas con el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

"No, no conozco eso; le corresponde a la fiscal [Ernestina Godoy]", respondió Sheinbaum al ser consultada sobre la salida del funcionario.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Ante preguntas sobre si la renuncia pudo derivar de presiones externas, la Presidenta insistió en que ese tema debe ser aclarado por la propia FGR.

"Lo tiene que explicar la fiscal. No me corresponde a mí evaluar si esta persona, si Ulises, tenía que… o por qué razón salió de la Fiscalía. Pues es un asunto de la FGR", afirmó.

JM