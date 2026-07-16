Somos México calificó como "arbitraria e ilegal" la detención del ex gobernador de Baja California Ernesto "N" y exigió la liberación inmediata de quien también es miembro de su Consejo Consultivo.

El partido rosa aseguró que Ernesto "N" ya explicó detalladamente ante las autoridades y ante los medios de comunicación "lo irracional e inconsistente de tales acusaciones"; dijo "puesto que la empresa de la que es socio está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía".

"Como el propio Ruffo Appel lo ha declarado, la empresa de la que es socio tiene como actividad principal los trámites y gestiones aduanales de productos que otras empresas y/o particulares quieren introducir al país. Su relación directa es con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para los trámites administrativos. Es la ANAM la que certifica el tipo de producto que se introduce a México".

"Ruffo Appel lo ha dicho públicamente, la ANAM es la gran responsable de evitar o permitir el tráfico de huachicol. Aún así de manera abusiva, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy decidió arremeter contra Ruffo, mientras se hace de la vista gorda ante la contundente evidencia del fraude fiscal más grande de la historia, el tráfico ilegal de combustible perpetrado por las autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Marina", explicó Somos México en un boletín.

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PAN también se pronuncia tras el arresto de Ernesto "N"

El Partido Acción Nacional (PAN) de Baja California aseguró que la detención del exgobernador Ernesto "N" se trata de un intento de desviar la atención de la controversia generada por los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila en donde intenta pactar con supuestos intermediarios de agencias de seguridad en Estados Unidos.

" Ante el desastre de Morena por los audios de Marina del Pilar, hoy pretenden generar un distractor . La detención injustificada de Ruffo no es más que una burda y sucia maniobra que se les va a revertir ante la gente", se publicó en el perfil del PAN Baja California en redes sociales.

En un comunicado, el grupo político también consideró que, ante la detención del exgobernador, corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la ley, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.

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Dijo tener confianza en que se aclararán los hechos que se le imputan por las vías legales correspondientes y reiteró que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano.

"La justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todas y todos. Mientras en el caso de Ernesto Ruffo las autoridades actuaron de manera inmediata, existen otros casos con graves señalamientos públicos, como los de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, en los que hasta ahora no han actuado aún con pruebas contundentes. La ley no puede aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca", señaló el PAN estatal.

JM