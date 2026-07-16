Jueves, 16 de Julio 2026

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Detienen a Ernesto 'N', exgobernador de Baja California por el PAN: así lo informó la FGR

Autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en Ensenada la tarde de este jueves 16 de julio

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco y SUN .

Ernesto

Ernesto "N" era investigado debido a su posible participación como accionista mayoritario de la empresa Ingemar. ESPECIAL/FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó vía redes sociales que la tarde de este jueves 16 de julio del 2026 fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Ernesto "N", exgobernador de Baja California que está acusado de supuesta delincuencia organizada y contrabando de combustible.

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"Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto "N", la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la SSPC", se lee en el comunicado publicado por la FGR en redes sociales.

     

De acuerdo con medios locales, Ernesto "N" era investigado por autoridades federales debido a su posible participación como accionista mayoritario de la empresa Ingemar, una firma relacionada con el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila.

El sospechoso negó las acusaciones de presunto huachicol fiscal y dijo que su empresa sólo manejaba la logística de importación y el papeleo aduanal en la frontera; sin embargo, su reciente detención demuestra que, al parecer, agentes investigadores recabaron más pruebas en su contra.

JM

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