La Fiscalía General de la República (FGR) informó vía redes sociales que la tarde de este jueves 16 de julio del 2026 fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Ernesto "N", exgobernador de Baja California que está acusado de supuesta delincuencia organizada y contrabando de combustible.

"Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto "N", la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la SSPC", se lee en el comunicado publicado por la FGR en redes sociales.

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq— FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

De acuerdo con medios locales, Ernesto "N" era investigado por autoridades federales debido a su posible participación como accionista mayoritario de la empresa Ingemar, una firma relacionada con el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila.

El sospechoso negó las acusaciones de presunto huachicol fiscal y dijo que su empresa sólo manejaba la logística de importación y el papeleo aduanal en la frontera; sin embargo, su reciente detención demuestra que, al parecer, agentes investigadores recabaron más pruebas en su contra.

JM