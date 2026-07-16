SEP publica la LISTA SUGERIDA de útiles escolares 2026-2027: ¿qué necesitas comprar realmente?

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y planear tus compras con anticipación es clave para evitar gastos innecesarios. Hoy, la SEP reveló la lista oficial de útiles escolares para el ciclo 2026-2027, una guía indispensable para proteger tu economía familiar antes del 31 de agosto.

Bajo la dirección de Mario Delgado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció este 16 de julio en México los requerimientos básicos para los estudiantes de educación básica. Este esperado anuncio detalla exactamente qué materiales solicitarán los docentes, buscando estandarizar las compras y evitar exigencias desproporcionadas que afecten el presupuesto de los padres de familia durante el próximo Ciclo Escolar 2026-2027.

¿Qué pide la SEP para preescolar y los primeros años de primaria?

Para los más pequeños del hogar, la dependencia federal aclaró que no existe una lista rígida de materiales, priorizando la flexibilidad. Las educadoras de nivel preescolar definirán los artículos en común acuerdo con las familias, aunque se sugiere contar con elementos básicos para manualidades que estimulen la creatividad y el desarrollo motriz de los niños durante sus primeros años de formación.

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Diferentes tipos de papel y cartulina.

Pinturas, pinceles y brochas.

Lápices de colores y crayolas.

Tijeras de punta roma y pegamentos no tóxicos.

Plastilina para moldear.

En el caso de los primeros grados de primaria, la exigencia de papelería aumenta ligeramente para fomentar la escritura, la lectura y el orden en los apuntes. Para primer y segundo grado, los requerimientos se centran en lo esencial, mientras que a partir de tercer grado se incorporan herramientas adicionales como bolígrafos y reglas de plástico para trazos más precisos.

1° y 2° grado: 2 cuadernos de cuadrícula grande, 1 cuaderno de rayas, lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma, colores de madera y 50 hojas blancas.

2 cuadernos de cuadrícula grande, 1 cuaderno de rayas, lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma, colores de madera y 50 hojas blancas. 3° grado: 2 cuadernos de cuadrícula chica, 1 cuaderno de rayas, bolígrafo, regla de plástico, lápiz bicolor y los artículos básicos de escritura.

Materiales para primaria alta y secundaria: Preparando a los mayores

Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria enfrentarán nuevos retos académicos que requieren herramientas mucho más específicas para matemáticas y ciencias. La lista oficial contempla un aumento en la cantidad de cuadernos y la integración de instrumentos de medición, además de los artículos básicos de escritura que ya se venían utilizando de manera cotidiana en los grados anteriores.

4°, 5° y 6° grado: 4 cuadernos de cuadrícula chica, 1 cuaderno de rayas, marcatextos, juego de geometría completo, lápiz adhesivo, bolígrafos y 50 hojas blancas.

Para el nivel de secundaria, los requerimientos se adaptan a la carga de materias y a las necesidades particulares de cada asignatura impartida. Aunque la SEP sugiere un cuaderno para cada materia, el tipo de cuadrícula o raya será determinado por cada profeso r, siendo indispensable que los adolescentes cuenten con un juego de geometría, calculadora básica y marcatextos para sus apuntes diarios.

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La Nueva Escuela Mexicana y consejos para ahorrar

Es fundamental recordar que, en el marco del modelo de la Nueva Escuela Mexicana, los libros de texto gratuitos y los materiales educativos elaborados por el Estado siguen siendo el recurso principal en las aulas. Los útiles escolares son únicamente un complemento para las actividades diarias, por lo que ningún docente o directivo puede condicionar la educación de los menores a la compra de marcas específicas.

Finalmente, tanto las autoridades educativas como la Profeco hacen un enérgico llamado a la prudencia financiera, al consumo responsable y a la cultura del reciclaje . Antes de acudir a las papelerías para surtir la lista completa, es vital revisar qué artículos del ciclo anterior aún tienen vida útil, aplicando estos rápidos tips para cuidar tu dinero:

Reutiliza: Rescata hojas limpias de cuadernos viejos para armar libretas de tareas.

Rescata hojas limpias de cuadernos viejos para armar libretas de tareas. Verifica: Revisa el estado de las tijeras, reglas y juegos de geometría; rara vez necesitan reemplazo anual.

Revisa el estado de las tijeras, reglas y juegos de geometría; rara vez necesitan reemplazo anual. Compara: No te dejes llevar por los personajes de moda, los útiles genéricos ofrecen la misma funcionalidad a una fracción del precio.

No te dejes llevar por los personajes de moda, los útiles genéricos ofrecen la misma funcionalidad a una fracción del precio. Anticipa: Compra poco a poco antes de las semanas de mayor demanda en agosto para evitar la inflación de temporada.

JM