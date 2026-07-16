La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de captura en Ensenada, Baja California, en contra del exgobernador panista Ernesto "N".

¿Cuál es el delito en el que presuntamente incurrió el exmandatario panista? Aquí te contamos todos los detalles.

¿De qué se le acusa a Ernesto "N"? Así fue el caso

La FGR señala a Ernesto "N" de formar parte de una r ed criminal dedicada a la delincuencia organizada y al contrabando de combustibles a gran escala.

De acuerdo con las investigaciones federales, el exgobernador operaba a través de la empresa energética Ingemar S.A. de C.V., de la cual es fundador y socio . El modus operandi consistía en introducir de forma masiva gasolina y diésel al país sin reportar los volúmenes reales de importación, evadiendo miles de millones de pesos en impuestos aduanales, una modalidad delictiva bautizada por las autoridades como "huachicol fiscal".

El caso que implicó a Ernesto "N" con el huachico l está ligado a un decomiso sin precedentes. En julio de 2025, la fiscalía logró conectar la logística de su empresa con el mega-aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible de procedencia ilícita , los cuales estaban ocultos en más de cien ferrotanques en el estado de Coahuila.

Aunque el político panista ha intentado defenderse asegurando que su empresa sólo realizaba "trámites documentales de aduana", el Ministerio Público Federal afirma tener pruebas de su implicación directa en este millonario negocio ilegal.

La situación jurídica del panista pende de un hilo y las próximas horas serán cruciales para determinar si se le dictará prisión preventiva obligatoria.

JM