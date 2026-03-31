La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así que si vives en la capital es mejor que no guardes el paraguas y sigas las recomendaciones de rigor en caso de que "el cielo se caiga"... ¿pero cuál es el pronóstico del clima para los capitalinos? Esto es lo que se sabe.

¿Qué se sabe del pronóstico de lluvias para la Ciudad de México hoy, martes 31 de marzo del 2026?

De acuerdo con un boletín emitido por la SGIRPC, se prevén lluvias de entre 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 12:50 horas y las 19:00 de la tarde en las siguientes alcaldías de la Ciudad de México: esta es la lista completa.

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿Qué recomendaciones emitieron para las alcaldías de CDMX con riesgo de lluvias?

Ante el pronóstico climático que implica fuertes tormentas y posibles granizadas en la capital del país , la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido DE LLUVIA para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan, así como no verter grasas en el drenaje.

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También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados ; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

De hecho, durante la tarde de este martes ya se registran lluvias fuertes en algunos puntos de la CDMX, particularmente en zonas de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc, por lo se recomienda circular con precaución y buscar lugares seguros como refugio.

JM

