Becas Benito Juárez: Conoce el calendario completo y quién recibe pago doble en abril

Las y los beneficiarios de las becas de continuidad de los programas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra recibirán en este periodo un pago acumulado correspondiente a dos bimestres del ciclo escolar 2025-2026, de acuerdo con el calendario oficial difundido para abril.

Este apoyo económico contempla los periodos enero-febrero y marzo-abril, lo que representa un ingreso significativo para estudiantes de nivel medio superior y superior que forman parte de estos programas federales y estatales. La dispersión se realiza bajo el esquema de continuidad, es decir, para quienes ya estaban inscritos y activos dentro del padrón de beneficiarios.

¿Quiénes reciben el pago y qué incluye?

El depósito está dirigido a becarias y becarios que mantienen su registro vigente en los programas sociales educativos. En el caso de la Beca Benito Juárez, el apoyo corresponde a estudiantes de educación media superior inscritos en instituciones públicas. Por su parte, Jóvenes Escribiendo el Futuro está enfocado en alumnos de nivel superior, especialmente aquellos que estudian en condiciones de vulnerabilidad.

En tanto, la beca Gertrudis Bocanegra se otorga a estudiantes de educación superior en el estado de Michoacán, como parte de una estrategia local para impulsar la permanencia académica.

El pago doble responde a la calendarización del programa y permite cubrir dos bimestres en una sola exhibición, lo que facilita la administración de recursos para los beneficiarios y reduce la frecuencia de dispersiones.

Calendario de pagos: fechas y orden alfabético

De acuerdo con el calendario difundido, los depósitos comenzarán el lunes 13 de abril y se asignan de forma escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Este esquema busca ordenar la dispersión de recursos y evitar saturaciones en los sistemas bancarios, permitiendo que los estudiantes puedan acceder a su apoyo de manera más ágil.

Las autoridades recomiendan a las y los beneficiarios consultar las fechas correspondientes y mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización. Asimismo, se sugiere verificar que los datos personales y bancarios estén correctos para evitar contratiempos en la recepción del pago.

Con este depósito doble, los programas de becas reafirman su objetivo de apoyar la permanencia escolar y reducir la deserción, beneficiando a miles de estudiantes en todo el país durante el ciclo escolar 2025-2026.

YC