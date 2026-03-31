Un juez de control de Villahermosa, Tabasco, dictó prisión preventiva este martes 31 de marzo del 2026 a Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H", presunto líder de "La Barredora", por el delito de desaparición forzada de personas que la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) le imputó este martes.

¿Qué se sabe sobre el nuevo proceso legal que enfrenta Hernán Bermúdez?

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez , compareció por videoconferencia desde el penal del Altiplano, donde este preso desde septiembre del año pasado, en audiencia sobre un nuevo proceso penal en su contra.

Durante la diligencia, el juez de control le ratificó la prisión preventiva y concedió a la defensa del exmando policiaco la ampliación del plazo constitucional para resolver situación jurídica; debido a esto, será el 4 de abril cuando el juez de la causa determine si vincula a proceso a Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada de personas.

Así lo informó la Fiscalía en un comunicado tras la audiencia de formulación de imputación, en la que el Fiscal del Ministerio Público presentó los datos de prueba pertinentes ante el Juez de Control.

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Señaló que el equipo de defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional para que sea resuelta su situación jurídica, por lo que, debido a la naturaleza del delito, el Juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el detenido permanecerá en el centro de reinserción social en espera de la continuación de la audiencia programada para el próximo sábado 4 de abril de 2026.

¿Qué dijo Javier May, el gobernador de Tabasco, sobre las acusaciones contra Hernán Bermúdez?

Previamente cuestionado al respecto el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, dijo no descartar la posibilidad de presentar nuevas denuncias por otros delitos contra el también identificado como líder del grupo criminal conocido como "La Barredora".

Refirió que, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal cuentan con información y pruebas suficientes para integrar los argumentos sobre esta nueva trasgresión a la Ley.

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"Hay que esperar a que la propia Fiscalía informe hasta donde le permite el debido proceso poder informar, como este presunto responsable de estos hechos que se le imputan", aseveró.

"¿Se le podrían integrar más delitos?", le preguntaron, a lo que él respondió: "No descartamos, seguramente tanto la Fiscalía General de la República y del Estado, tienen información y pruebas suficientes para poder integrar diferentes argumentos y pruebas ante unas nuevas denuncias", refirió Javier May.

Cabe señalar que, por ahora, los delitos que se le imputan a Hernán Bermúdez Requena son extorsión, secuestro y asociación delictuosa , considerados de alto impacto y con sanciones que podrían acumular hasta 90 años de prisión.

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¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco (2019-2024), durante la gestión del entonces gobernador Adán Augusto López.

Desde septiembre del 2025 el nombre de Hernán Bermúdez comenzó a sonar con fuerza, esto luego de que fuera detenido en Paraguay y posteriormente trasladado al penal federal de máxima seguridad El Altiplano en México, donde enfrenta procesos por asociación delictuosa, extorsión, secuestro y crimen organizado.

JM

