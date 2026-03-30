Todo apunta a que el frío en la Ciudad de México está lejos de terminar: este 30 de marzo del 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas.De acuerdo con Protección Civil capitalina, se espera un frío intenso para la madrugada y mañana del martes 31 de marzo en cinco alcaldías de Ciudad de México, por lo que le aconsejó a la población tomar precauciones ya que las temperaturas mínimas podrían llegar a los 4 grados.Estas son las alcaldías de la Ciudad de México donde se esperan temperaturas bajas de 4° a 6° Celsius entre las 00:00 horas y las 8:00 de la mañana, de acuerdo con la SGIRPC: Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.JM