La caída de granizo registrada la tarde de ayer lunes en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y el interior del estado fue fuera de la temporada habitual de lluvias. Se debió a una combinación de condiciones atmosféricas que favorecieron la formación de tormentas intensas, de acuerdo con información de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ).

"De acuerdo al pronóstico meteorológico, se preveía que el día de ayer se generaran grandes tormentas con actividad eléctrica y caída de granizo. Esta caída de granizo y estas tormentas eléctricas se establecieron en la mayor parte del estado . Sin embargo, hubo regiones en las que tuvimos un mayor número de caídas de lluvia, y además de granizo", explicó Susana Rodríguez, meteoróloga de la UEPCBJ.

¿En qué regiones de Jalisco se reportó caída de granizo?

Dijo la especialista que estas precipitaciones comenzaron a desarrollarse en diversas regiones y se extendieron rápidamente. Reportaron una mayor intensidad en zonas específicas, como la región Lagunas, la región Sur y la región Centro. Hubo presencia destacada en el Área Metropolitana de Guadalajara, particularmente en el municipio de Zapopan. También se reportaron afectaciones en las regiones Altos Sur, Norte y Sureste del Estado, refirió la especialista .

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¿Qué ocasionó la caída de granizo en la ZMG?

El fenómeno, explicó, se originó por la interacción de varios sistemas meteorológicos que coincidieron sobre el territorio estatal, lo que generó condiciones de inestabilidad en la atmósfera, dando paso a la formación de nubes "de gran desarrollo vertical, asociadas a tormentas eléctricas y caída de granizo" .

"Fue una combinación de varios factores: principalmente, teníamos un canal de baja presión por toda la Sierra Madre Occidental en el país, además de un gran contenido de humedad proveniente del Pacífico, y una combinación también del calentamiento diurno que veníamos presentando en los días anteriores. En combinación, todos estos factores inestabilizaron la atmósfera, lo que provocó grandes tormentas de gran desarrollo vertical, lo cual generó esta caída de granizo, además de la actividad eléctrica", indicó la especialista.

Sin embargo, adelantó que para este martes las condiciones meteorológicas muestran una disminución en el potencial de lluvias , aunque todavía podrían registrarse precipitaciones en zonas serranas del Estado. Es decir, la probabilidad de que llueva hoy martes es menor que la de ayer.

A partir de los próximos días, se prevé un descenso más marcado en la probabilidad de lluvias , con un periodo sin precipitaciones que se extendería hasta el fin de semana.

"El potencial de lluvias iba a disminuir a partir del día de hoy. Hoy tenemos algunas lluvias, todavía, en las partes serranas del estado de Jalisco. Sin embargo, a partir del día de mañana, el potencial disminuye bastante , por lo que se espera que ya no tengamos lluvias hasta el fin de semana", finalizó Susana Rodríguez.

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FF