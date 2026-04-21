El clima en nuestro país se ha convertido en una auténtica montaña rusa durante esta temporada de transición primaveral. Para este martes 21 de abril, las autoridades meteorológicas advierten sobre un choque de fenómenos que afectará drásticamente la rutina de millones de mexicanos en diversas regiones.

Según el reporte más reciente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy viviremos un día marcado por contrastes verdaderamente extremos. Mientras algunas zonas del país se asarán bajo un sol implacable, otras deberán prepararse para inundaciones repentinas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo .

Esta compleja situación responde a la interacción de canales de baja presión con la constante entrada de humedad proveniente de ambos océanos. Además, los expertos monitorean un nuevo frente frío que se aproxima peligrosamente por el noroeste del territorio nacional, amenazando con alterar aún más las condiciones atmosféricas.

¿Dónde lloverá hoy y qué zonas están en mayor riesgo?

Las precipitaciones no darán tregua en el centro, sur y sureste del país durante la tarde y noche de hoy. Se esperan lluvias fuertes con descargas eléctricas en entidades clave como Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas , donde los habitantes deberán extremar precauciones al salir.

Para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), el pronóstico indica un amanecer fresco con bancos de niebla, pero una tarde marcada por chubascos intensos . En la capital del país, la temperatura máxima rondará los 26 grados antes de que comiencen las fuertes tormentas vespertinas.

Por su parte, en el occidente de la República, estados como Jalisco y Colima experimentarán intervalos de chubascos que podrían sorprender a los transeúntes. Aunque en la ciudad de Guadalajara la lluvia podría ser más ligera , la alta humedad incrementará significativamente la sensación térmica durante las horas de mayor radiación solar.

Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han lanzado una advertencia muy clara para toda la población vulnerable. Estas tormentas primaverales podrían generar deslaves peligrosos, un rápido incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos severos que paralizarían el tráfico en las principales zonas urbanas.

El calor extremo no cede: Estados que superarán los 40 grados

Si creías que la llegada de las lluvias traería un ambiente fresco y generalizado, es mejor que lo pienses dos veces. La onda de calor sigue castigando severamente a varias regiones del territorio, obligando a la población a extremar precauciones contra la deshidratación y los temidos golpes de calor .

El estado de Guerrero será uno de los más afectados esta jornada, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre los 40 y 45 grados Celsius en su región noroeste. Se trata de un calor verdaderamente sofocante que pone en riesgo a niños, adultos mayores y mascotas si no se protegen adecuadamente.

Otros estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y la península de Yucatán registrarán temperaturas sofocantes que oscilarán entre los 35 y 40 grados. En todas estas zonas, el sol será implacable desde el mediodía hasta el atardecer, por lo que la hidratación constante dejará de ser una opción para convertirse en una necesidad.

Tips rápidos para sobrevivir al caótico clima de este martes

Para evitar que este caos meteorológico arruine tu día, te compartimos estas recomendaciones clave:

1) Lleva siempre un paraguas o impermeable si vives en el centro del país.

2) Aplica protector solar cada cuatro horas en zonas de calor extremo.

3) Evita refugiarte bajo árboles durante las tormentas eléctricas.

4) Mantén a tus mascotas en interiores frescos.

Finalmente, mantente informado a través de los canales oficiales y nunca subestimes los avisos preventivos emitidos por Protección Civil. El impredecible clima de hoy exige que estemos completamente preparados para cualquier escenario, desde un sol abrasador que quema la piel hasta una tormenta repentina que inunda las calles en cuestión de minutos.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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