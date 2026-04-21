Pensión ISSSTE: ¿Por qué el próximo pago será en abril y no en mayo?

La Pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) representa un pilar económico fundamental para miles de adultos mayores en México. Este ingreso mensual permite a los ex trabajadores del sector público solventar sus gastos básicos y mantener una estabilidad financiera durante su etapa de retiro. Por ello, conocer con exactitud las fechas de dispersión de los recursos es una prioridad para que los beneficiarios puedan organizar su economía personal sin contratiempos.

Con el objetivo de brindar certeza y facilitar esta planeación financiera, las autoridades publicaron desde finales de 2025 el calendario oficial de pagos correspondiente al ejercicio 2026. Ahora, al acercarse la mitad del primer semestre, la atención de los jubilados se centra en el quinto depósito del año, el cual presenta una particularidad en su programación: el pago de mayo se realizará de manera anticipada durante el mes de abril, una medida que ha generado dudas entre algunos afiliados.

¿Qué es lo que ocurre y quiénes reciben este beneficio?

Lo que sucederá con este próximo depósito es un adelanto en la entrega de los recursos correspondientes al mes de mayo, un movimiento estratégico que beneficia directamente a la economía de los adultos mayores.

Este pago está dirigido a todos los jubilados y pensionados que se encuentran debidamente registrados en el sistema del ISSSTE, abarcando diversas modalidades como cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, viudez y orfandad. Todos ellos verán reflejado su dinero antes de que inicie el mes que formalmente se está cubriendo.

Respecto a cuándo se realizará esta dispersión, el calendario oficial de la Pensión ISSSTE 2026 establece que el depósito se efectuará exactamente el próximo miércoles 29 de abril. A partir de las primeras horas de ese día, los beneficiarios tendrán acceso total a sus recursos económicos. Esta fecha fue confirmada por las autoridades federales para garantizar que el dinero esté listo para su uso antes de que concluya el cuarto mes del año, brindando un margen de tiempo favorable para los derechohabientes.

¿Por qué se adelanta el pago y dónde se puede cobrar?

La razón principal de por qué el pago será en abril y no en mayo responde a la normativa operativa del propio Instituto, la cual dicta que las pensiones deben depositarse el último día hábil del mes previo al que corresponde el pago. Además, esta medida preventiva cobra mayor relevancia debido a que el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, una fecha considerada como feriado oficial en la que se suspenden todas las actividades bancarias en el país, por lo que adelantar el depósito evita cualquier retraso en las transacciones.

Sobre dónde se podrá disponer de este dinero, el ISSSTE ha reiterado que los fondos se depositarán de manera automática y directa en las cuentas bancarias que cada pensionado tiene registradas ante el Instituto. Los beneficiarios podrán acudir a los cajeros automáticos de su institución financiera para retirar el efectivo, o bien, utilizar su tarjeta de débito para realizar compras en establecimientos comerciales, pagar servicios y hacer transferencias electrónicas desde la comodidad de su hogar.

Para garantizar un cobro seguro y sin contratiempos, las autoridades recomiendan a los pensionados acudir a las sucursales bancarias días después de la fecha de depósito para evitar aglomeraciones. Asimismo, se sugiere ir acompañados de una persona de confianza y no aceptar ayuda de extraños al utilizar los cajeros automáticos. En caso de que el pago no se refleje el 29 de abril, los afectados deberán comunicarse primero con su banco y, posteriormente, a la línea de atención del ISSSTE para reportar la incidencia.

Finalmente, este esquema de pagos anticipados reafirma el compromiso del Instituto por salvaguardar los derechos y el bienestar de sus afiliados. La entrega puntual de la pensión forma parte de las acciones implementadas a nivel nacional para ofrecer una atención de calidad y fortalecer la seguridad social en México. Con el depósito de mayo asegurado para finales de abril, los jubilados pueden tener la tranquilidad de que sus recursos estarán disponibles en tiempo y forma para cubrir sus necesidades.

YC