Llave MX: Así puedes actualizar tus datos para mantener la Beca Rita Cetina 2026

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), anunció el registro para formar parte de la Beca Rita Cetina en los niveles de secundaria y primaria. El proceso abrió este lunes 2 de marzo y permanecerá disponible hasta el jueves 19 del mismo mes, por lo que aún hay tiempo para completar la inscripción.

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico impulsado por el Gobierno federal con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y contribuir a que estudiantes de educación básica concluyan sus estudios.

De acuerdo con las reglas del programa, la beca de nivel secundaria contempla un pago de mil 900 pesos bimestrales, mientras que para primaria se otorgan 2 mil 500 pesos anuales por beneficiario.

Sin embargo, la CNBBBJ recordó que, para que los alumnos continúen recibiendo el apoyo sin contratiempos, es indispensable mantener actualizados los datos de contacto del padre, madre o tutor en la cuenta Llave MX, ya que de lo contrario podrían presentarse problemas con notificaciones o fechas de pago.

¿Cómo actualizar la Llave MX?

La Llave MX es una herramienta digital del Gobierno de México que permite almacenar y validar datos personales para autenticarse de forma segura en diversas plataformas federales.

Para actualizar la información, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a www.actualizacionmedios.atdt.gob.mx.

Aceptar los términos y condiciones.

Capturar nombre completo, CURP y el nuevo dato de contacto.

Explicar el motivo del cambio.

Adjuntar identificación oficial vigente y fotografía del beneficiario sosteniéndola.

En caso de tratarse de un menor de edad, presentar una carta responsiva firmada por la madre, padre o tutor legal.

Una vez actualizados los datos en Llave MX, el tutor podrá recibir notificaciones y dar seguimiento puntual a los pagos de la Beca Rita Cetina.

¿Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina?

Ingresar a https://www.becaritacetina.gob.mx/.

Iniciar sesión con la cuenta Llave MX usando número de celular o correo electrónico y contraseña. Si no se cuenta con registro, seleccionar la opción “Crear cuenta”.

Capturar los datos del padre, madre o tutor.

Completar la información solicitada del estudiante.

Si se desea registrar a más de un alumno, seleccionar “Regresar a la página principal” y después “Registrar un estudiante”.

Al finalizar, descargar el comprobante de registro.

La CNBBBJ reiteró la importancia de realizar el trámite dentro del periodo establecido y verificar que toda la información sea correcta para evitar contratiempos. Mantener actualizados los datos en Llave MX y conservar el comprobante de registro son pasos clave para asegurar la recepción oportuna del apoyo económico.

