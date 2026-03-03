Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Cómo digitalizar documentos para completar tu registro?

La Beca Rita Cetina es un programa social creado por el Gobierno de México como parte de una iniciativa que busca facilitar la permanencia de los estudiantes de educación básica en las aulas. El registro para el nivel primaria comenzó el pasado lunes 2 de marzo y se extenderá hasta el jueves 19 del mismo mes, por lo que muchos padres de familia y tutores ya se encuentran en proceso de inscribir a sus hijos.

Para llevar a cabo el registro de manera exitosa es indispensable contar con toda la documentación solicitada. No obstante, muchas personas han externado dudas respecto a la validación de sus archivos, ya que al tratarse de un trámite en línea, la presentación de la información del tutor y del menor debe realizarse de forma digital.

Desde hace algunos años, las autoridades federales modernizaron el sistema para solicitar becas y apoyos gubernamentales, con el objetivo de evitar largas filas en oficinas públicas y agilizar el proceso para los miles de solicitantes que se suman al programa cada año.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) explicó que para inscribirse a la Beca Rita Cetina o a cualquier otro programa bajo su administración es necesario digitalizar documentos como la CURP, el comprobante de domicilio y la identificación oficial , además de contar con una cuenta Llave MX.

¿Qué documentos se deben digitalizar?

De acuerdo con la descripción oficial del programa, los solicitantes deberán proporcionar la siguiente documentación:

Del padre, madre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Del menor:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT)

En el caso de la CURP, se puede obtener en formato digital directamente desde la página oficial de la RENAPO, por lo que no es necesario escanearla manualmente. Solo debes ingresar al sitio https://www.gob.mx/curp/ y descargarla.

Por su parte, la identificación oficial y el comprobante de domicilio sí requieren digitalización en caso de que solo se tengan en formato físico.

¿Cómo digitalizar los documentos?

En algunos casos es posible obtener el comprobante de domicilio en versión digital directamente desde la página del servicio correspondiente, como sucede con el recibo de la CFE. Sin embargo, si únicamente lo tienes en físico, al igual que la identificación oficial, deberás escanearlo o tomarle fotografía.

Es importante que los documentos estén en formato PDF o JPG para que sean aceptados por el sistema.

1. Con tu celular

Abre la cámara.

Toma una foto por ambos lados, asegurándote de que esté bien iluminada, sin sombras y correctamente enfocada.

Recorta y ajusta la imagen si es necesario.

Una fotografía por sí sola ya es un archivo JPG; sin embargo, puede ser la opción menos profesional y, en algunos casos, la más susceptible a rechazo si la imagen no es clara.

2. Usando aplicaciones de escáner

Descarga una aplicación de escáner desde App Store o Google Play.

Abre la app y selecciona “Escanear”.

Toma la foto del documento.

Ajusta los bordes y mejora el contraste.

Guarda el archivo en formato PDF.

Esta opción es más recomendable, ya que mejora la calidad y presentación del documento.

3. En computadora

Toma fotografías de los documentos y pásalas a la computadora.

Busca en el navegador un convertidor de imágenes a PDF.

Carga las fotos y ajústalas si es necesario.

Espera a que se conviertan y descárgalas en formato PDF.

Una vez que tengas los archivos digitales listos, podrás iniciar tu trámite en línea.

¿Cómo subir los archivos al sistema?

Ingresa a https://www.becaritacetina.gob.mx/. Inicia sesión con tu cuenta Llave MX utilizando tu número de celular o correo electrónico y contraseña. Si no tienes cuenta, selecciona la opción “Crear cuenta”. Sigue las instrucciones de la página y registra los datos del padre, madre o tutor. Completa el registro del estudiante con la información solicitada. Si deseas registrar a más de un estudiante, selecciona “Regresar a la página principal” y luego “Registrar un estudiante”. Una vez concluido el proceso, da clic en “Descargar comprobante”.

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente que los documentos sean legibles y estén completos antes de enviarlos, ya que cualquier error podría retrasar el proceso de validación. Además, es importante realizar el registro con anticipación para evitar contratiempos de última hora, considerando que la convocatoria permanecerá abierta únicamente hasta el 19 de marzo.

