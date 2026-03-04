Reforma laboral: Senado avala reducción a 40 horas

El Senado de la República efectuó la declaratoria de reforma constitucional de la minuta con proyecto de decreto que reforma las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

La secretaria de la Mesa Directiva, Mariela Gutiérrez, realizó el conteo de los 23 congresos estatales que ratificaron la reforma presidencial que plantea que a partir de 2027 iniciará la reducción escalonada: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas en 2030.

Los votos aprobatorios corresponden a los congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

La presidencia de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, realizó la declaratoria constitucional y remitió la misma al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación, luego de que se contaran los 23 votos aprobatorios que son exigidos por el artículo 135 constitucional.

Durante la sesión ordinaria, se realizó la declaratoria de la reforma que establece que la jornada laboral en México pasará de 48 a 40 horas semanales dentro de los términos que maca la ley, además de que por cada seis días de trabajo deberán contar con un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.

Por lo que se reducirá la jornada laboral paulatinamente y hasta el 2030 a sólo 40 horas a la semana; pero que no incluye la obligatoriedad de dos días de descanso semanal para millones de trabajadores.

Sin embargo, el trabajo no deberá exceder las 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

