¿Cuándo será el primer megapuente de marzo, según el calendario de la SEP?

En el calendario escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció el primer megapuente de marzo para alumnos de educación básica en el país, lo que dará paso a un fin de semana largo previo a las vacaciones de Semana Santa. El periodo de descanso abarcará cuatro días continuos, escenario que facilita a madres, padres y tutores organizar actividades o salidas con anticipación.

Además de este puente extendido, el tercer mes del año contempla otras fechas relevantes sin clases, algunas dirigidas exclusivamente a estudiantes y otras reconocidas también como días de descanso obligatorio. Con base en disposiciones oficiales de la SEP y lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, se detalla cuándo se llevará a cabo este receso prolongado, quiénes serán beneficiados y cuál es su fundamento.

Primer megapuente de marzo: fechas y motivo

El primer megapuente de marzo de 2026 se configura por la coincidencia entre una suspensión académica por razones administrativas y un día feriado oficial relacionado con una conmemoración cívica nacional. De acuerdo con el calendario escolar, las clases se suspenderán para los estudiantes el viernes 13 de marzo, fecha destinada a la descarga administrativa en los planteles, donde el personal docente realiza el registro de calificaciones y reportes de avance.

El descanso se extenderá hasta el lunes 16 de marzo, día en que se conmemora el natalicio de Benito Juárez. Aunque la fecha histórica corresponde al 21 de marzo, la legislación laboral mexicana establece que su conmemoración se traslade al tercer lunes del mes para promover fines de semana largos. Esta disposición permite que el receso abarque viernes, sábado, domingo y lunes, acumulando cuatro días consecutivos sin actividades escolares para alumnos de nivel básico.

La medida aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional. En el ámbito laboral, el descanso obligatorio depende de lo que marque la ley; en este caso, el lunes 16 sí es considerado feriado oficial, por lo que muchos trabajadores también suspenderán actividades o, en su defecto, deberán recibir el pago correspondiente conforme a la normativa vigente.

¿Quiénes descansan y qué implica el megapuente?

El periodo impacta directamente en distintos sectores:

Alumnos de educación básica, quienes no asistirán a clases del 13 al 16 de marzo.

Familias, que cuentan con un margen para planificar reuniones, viajes cortos o actividades recreativas.

Trabajadores, ya que el lunes 16 es día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo; quienes laboren esa jornada deberán percibir la compensación adicional que establece la legislación.

Es relevante precisar que el viernes 13 de marzo no es día inhábil para el personal docente. Durante esa jornada, maestras y maestros desarrollan labores administrativas vinculadas al cierre de evaluaciones del segundo periodo del ciclo escolar, aunque el alumnado no acude a las aulas.

El calendario también contempla otra fecha sin clases ese mes: el viernes 27 de marzo se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) . Si bien esta actividad implica suspensión de clases para estudiantes, no se trata de un feriado oficial para efectos laborales.

Próximos descansos

Marzo de 2026 concentrará varias pausas académicas antes del siguiente receso amplio del ciclo escolar: las vacaciones de Semana Santa . Conforme al calendario oficial de la SEP, este periodo iniciará el lunes 30 de marzo y se prolongará por alrededor de dos semanas para alumnos de educación básica.

Los megapuentes responden a la organización anual de la autoridad educativa federal y a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de distribuir los días de asueto dentro del ciclo escolar —que debe cumplir con un número determinado de jornadas efectivas— y agrupar ciertos descansos en fines de semana largos que favorecen la planeación familiar y turística.

