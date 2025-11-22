Sábado, 22 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Licencia permanente CDMX: Guía de módulos disponibles para realizar el trámite

El gobierno capitalino extendió el periodo para tramitar la licencia permanente, por lo que la ciudadanía podrá gestionarla a lo largo de 2026

Por: SUN .

Para recoger el plástico es indispensable agendar una cita en los módulos de la Semovi. CANVA/ESPECIAL

Para recoger el plástico es indispensable agendar una cita en los módulos de la Semovi. CANVA/ESPECIAL

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer recientemente que el trámite de la licencia permanente se mantendrá disponible a lo largo de todo el 2026, lo que brinda a la ciudadanía un periodo extendido para gestionar este documento ante la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El costo tanto para la primera expedición como para la renovación continúa fijado en mil 500 pesos. Asimismo, los requisitos y el proceso para obtenerla —ya sea a través de la plataforma digital o acudiendo directamente a un módulo— permanecen sin modificaciones.

Te puede interesar: ¿Cuánto costará la licencia de conducir permanente en 2026?

Sin embargo, es fundamental recordar que, para recibir el plástico, se debe programar una cita en cualquiera de los módulos fijos, móviles o en los que operan dentro de las alcaldías. Los horarios pueden variar dependiendo del punto de atención, y algunos incluso ofrecen servicio durante los fines de semana. 

Por esta razón, te compartimos el listado actualizado de módulos disponibles para que elijas el que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Cómo agendar una cita para obtener la licencia permanente en CDMX?

Trámite en línea

Si prefieres evitar filas, puedes iniciar el proceso en el portal oficial: https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/.

Ahí podrás comenzar tu trámite y posteriormente agendar una cita para acudir al módulo únicamente a entregar documentos, tomarte la fotografía y registrar tus huellas.

En caso de ser primera expedición, deberás haber aprobado previamente el examen en línea y presentar la constancia correspondiente.

Trámite presencial

Si deseas hacer todo el proceso presencialmente, deberás agendar una cita en: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/.

Posteriormente, preséntate en un módulo fijo, móvil, de alcaldía o en el macromódulo de Magdalena Mixhuca.

Para primera expedición, podrás presentar el examen en las computadoras del módulo. Si ya tienes antecedentes, solo entregarás documentos, te tomarán foto y huellas, y se imprimirá tu licencia.

Módulos disponibles para tramitar la licencia permanente

Módulos fijos

  • Módulo Central Insurgentes: Av. Insurgentes Sur 263, planta baja, Col. Roma Norte, C.P. 06700
  • División del Norte: Av. Municipio Libre 314, Col. Emperadores, C.P. 03320
  • Galerías Plaza de las Estrellas: Circuito Interior Melchor Ocampo 193, local J24, 1er piso, Col. Verónica Anzures, C.P. 11300
  • Agencias y Licencias (Insurgentes): Av. Insurgentes Sur 263, 1er piso, Col. Roma Norte, C.P. 06700

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h; sábados de 9:00 a 13:00 h.

Módulo Central Insurgentes: Av. Insurgentes Sur 263, planta baja, Col. Roma Norte, C.P. 06700. ESPECIAL  
Módulo Central Insurgentes: Av. Insurgentes Sur 263, planta baja, Col. Roma Norte, C.P. 06700. ESPECIAL  

Módulos móviles

  • Móvil 1 (Walmart Universidad): Av. Universidad 936, Col. Santa Cruz Atoyac
  • Móvil 2 (Soriana Asturias): Calz. Chabacano 43, Col. Asturias
  • Móvil 5: Av. Nextengo 78, Col. Santa Cruz Acayucan
  • Móvil 11 (El Zarco / San Juan de Aragón): Av. 510 1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón
  • Móvil 14: Calz. La Viga 1381, Col. El Retoño
  • Móvil 18: Calz. de Tláhuac 5662, Col. San Lorenzo Tezonco
  • Móvil 20 (Walmart Acoxpa): Calz. Acoxpa 436, Col. Ex Hacienda Coapa
  • Móvil 29 (Cuauhtémoc): Jesús García 50, Col. Buenavista

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h; sábados de 9:00 a 13:00 h.

Módulos en alcaldías

  • Coyoacán: Av. Río Churubusco s/n, esq. Prol. Xicoténcatl
  • Cuajimalpa (CC Santa Fe): Av. Vasco de Quiroga 3800, local 1003
  • Cuajimalpa (Edificio Vicente Guerrero): Av. Juárez esq. Av. México s/n
  • Gustavo A. Madero: 5 de Febrero s/n, Col. Aragón La Villa
  • Iztacalco: Av. Té esq. Río Churubusco, Edificio B
  • Magdalena Contreras: Av. Luis Cabrera 1, Col. San Jerónimo Lídice
  • Tláhuac: Cuauhtémoc s/n, Col. San Miguel
  • Iztapalapa: Calle Cuauhtémoc 6, Col. San Pablo
  • Xochimilco: Av. 20 de Noviembre 6, Col. San Marcos

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 h.

También puedes leer: Licencia permanente: ¿Qué temas estudiar para el examen?

Macromódulo Magdalena Mixhuca

  • Sala de Armas, Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, Alcaldía Iztacalco

Horario: Lunes a domingo de 9:00 a 21:00 h.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones