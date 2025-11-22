Licencia permanente CDMX: Guía de módulos disponibles para realizar el trámite

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer recientemente que el trámite de la licencia permanente se mantendrá disponible a lo largo de todo el 2026 , lo que brinda a la ciudadanía un periodo extendido para gestionar este documento ante la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El costo tanto para la primera expedición como para la renovación continúa fijado en mil 500 pesos. Asimismo, los requisitos y el proceso para obtenerla —ya sea a través de la plataforma digital o acudiendo directamente a un módulo— permanecen sin modificaciones.

Sin embargo, es fundamental recordar que, para recibir el plástico, se debe programar una cita en cualquiera de los módulos fijos, móviles o en los que operan dentro de las alcaldías. Los horarios pueden variar dependiendo del punto de atención, y algunos incluso ofrecen servicio durante los fines de semana.

Por esta razón, te compartimos el listado actualizado de módulos disponibles para que elijas el que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Cómo agendar una cita para obtener la licencia permanente en CDMX?

Trámite en línea

Si prefieres evitar filas, puedes iniciar el proceso en el portal oficial: https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/.

Ahí podrás comenzar tu trámite y posteriormente agendar una cita para acudir al módulo únicamente a entregar documentos, tomarte la fotografía y registrar tus huellas.

En caso de ser primera expedición, deberás haber aprobado previamente el examen en línea y presentar la constancia correspondiente.

Trámite presencial

Si deseas hacer todo el proceso presencialmente, deberás agendar una cita en: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/.

Posteriormente, preséntate en un módulo fijo, móvil, de alcaldía o en el macromódulo de Magdalena Mixhuca.

Para primera expedición, podrás presentar el examen en las computadoras del módulo. Si ya tienes antecedentes, solo entregarás documentos, te tomarán foto y huellas, y se imprimirá tu licencia.

Módulos disponibles para tramitar la licencia permanente

Módulos fijos

Módulo Central Insurgentes: Av. Insurgentes Sur 263, planta baja, Col. Roma Norte, C.P. 06700

División del Norte: Av. Municipio Libre 314, Col. Emperadores, C.P. 03320

Galerías Plaza de las Estrellas: Circuito Interior Melchor Ocampo 193, local J24, 1er piso, Col. Verónica Anzures, C.P. 11300

Agencias y Licencias (Insurgentes): Av. Insurgentes Sur 263, 1er piso, Col. Roma Norte, C.P. 06700

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h; sábados de 9:00 a 13:00 h.

Módulo Central Insurgentes: Av. Insurgentes Sur 263, planta baja, Col. Roma Norte, C.P. 06700. ESPECIAL

Módulos móviles

Móvil 1 (Walmart Universidad): Av. Universidad 936, Col. Santa Cruz Atoyac

Móvil 2 (Soriana Asturias): Calz. Chabacano 43, Col. Asturias

Móvil 5: Av. Nextengo 78, Col. Santa Cruz Acayucan

Móvil 11 (El Zarco / San Juan de Aragón): Av. 510 1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón

Móvil 14: Calz. La Viga 1381, Col. El Retoño

Móvil 18: Calz. de Tláhuac 5662, Col. San Lorenzo Tezonco

Móvil 20 (Walmart Acoxpa): Calz. Acoxpa 436, Col. Ex Hacienda Coapa

Móvil 29 (Cuauhtémoc): Jesús García 50, Col. Buenavista

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h; sábados de 9:00 a 13:00 h.

Módulos en alcaldías

Coyoacán: Av. Río Churubusco s/n, esq. Prol. Xicoténcatl

Cuajimalpa (CC Santa Fe): Av. Vasco de Quiroga 3800, local 1003

Cuajimalpa (Edificio Vicente Guerrero): Av. Juárez esq. Av. México s/n

Gustavo A. Madero: 5 de Febrero s/n, Col. Aragón La Villa

Iztacalco: Av. Té esq. Río Churubusco, Edificio B

Magdalena Contreras: Av. Luis Cabrera 1, Col. San Jerónimo Lídice

Tláhuac: Cuauhtémoc s/n, Col. San Miguel

Iztapalapa: Calle Cuauhtémoc 6, Col. San Pablo

Xochimilco: Av. 20 de Noviembre 6, Col. San Marcos

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 h.

Macromódulo Magdalena Mixhuca

Sala de Armas, Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, Alcaldía Iztacalco

Horario: Lunes a domingo de 9:00 a 21:00 h.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP