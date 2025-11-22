Licencia permanente CDMX: Guía de módulos disponibles para realizar el trámite

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer recientemente que el trámite de la licencia permanente se mantendrá disponible a lo largo de todo el 2026, lo que brinda a la ciudadanía un periodo extendido para gestionar este documento ante la Secretaría de Movilidad (Semovi).El costo tanto para la primera expedición como para la renovación continúa fijado en mil 500 pesos. Asimismo, los requisitos y el proceso para obtenerla —ya sea a través de la plataforma digital o acudiendo directamente a un módulo— permanecen sin modificaciones.Sin embargo, es fundamental recordar que, para recibir el plástico, se debe programar una cita en cualquiera de los módulos fijos, móviles o en los que operan dentro de las alcaldías. Los horarios pueden variar dependiendo del punto de atención, y algunos incluso ofrecen servicio durante los fines de semana. Por esta razón, te compartimos el listado actualizado de módulos disponibles para que elijas el que mejor se adapte a tus necesidades.Trámite en líneaSi prefieres evitar filas, puedes iniciar el proceso en el portal oficial: https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/.Ahí podrás comenzar tu trámite y posteriormente agendar una cita para acudir al módulo únicamente a entregar documentos, tomarte la fotografía y registrar tus huellas.En caso de ser primera expedición, deberás haber aprobado previamente el examen en línea y presentar la constancia correspondiente.Trámite presencialSi deseas hacer todo el proceso presencialmente, deberás agendar una cita en: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/.Posteriormente, preséntate en un módulo fijo, móvil, de alcaldía o en el macromódulo de Magdalena Mixhuca.Para primera expedición, podrás presentar el examen en las computadoras del módulo. Si ya tienes antecedentes, solo entregarás documentos, te tomarán foto y huellas, y se imprimirá tu licencia.Módulos fijosHorario: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h; sábados de 9:00 a 13:00 h.Módulos móvilesHorario: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h; sábados de 9:00 a 13:00 h.Módulos en alcaldíasHorario: Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 h.Macromódulo Magdalena MixhucaHorario: Lunes a domingo de 9:00 a 21:00 h.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP