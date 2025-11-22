Bolo Fest 2025 CDMX: Cuándo es, ruta y todo lo que habrá en el desfile navideño

La temporada navideña está por comenzar en la Ciudad de México y con ella regresa uno de los eventos más esperados por familias, turistas y amantes de las celebraciones decembrinas: el Bolo Fest 2025, el tradicional desfile organizado por Liverpool que año con año marca el inicio de las fiestas con música, color y personajes emblemáticos.

La empresa confirmó fecha, ruta, horarios y detalles de lo que presentará en esta nueva edición, que promete superar lo vivido en años anteriores.

¿Cuándo será el Bolo Fest 2025?

El Bolo Fest se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre, a partir de las 15:00 horas.

La entrada será totalmente gratuita y no será necesario contar con boleto, registro previo o invitación, por lo que cualquier persona podrá asistir. El desfile está pensado especialmente para el público familiar y juvenil, aunque cada año convoca a miles de espectadores de todas las edades que se dan cita para disfrutar de un evento lleno de espíritu navideño.

Además, para quienes no puedan asistir de manera presencial, Liverpool transmitirá el desfile en vivo a través de sus plataformas digitales, permitiendo que personas de otras entidades o incluso del extranjero puedan vivir la experiencia desde casa.

Ruta confirmada y logística del desfile

El recorrido del desfile atravesará una de las avenidas más importantes e icónicas de la capital: Paseo de la Reforma, iniciando en el Ángel de la Independencia y avanzando hasta el Monumento a la Revolución. Esta ruta se ha convertido ya en la tradicional del Bolo Fest y permite una amplia capacidad de espectadores en el corredor vial.

Debido al evento, se prevén cierres viales temporales en el tramo intervenido, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación, usar transporte público y considerar rutas alternas. Asimismo, se desplegarán elementos de apoyo vial y de seguridad para garantizar el desarrollo del evento y resguardar a los asistentes.

LIVERPOOL

¿Qué habrá en el desfile navideño?

El Bolo Fest 2025 presentará carrozas decoradas, figuras gigantes inflables y decenas de personajes infantiles, encabezados por el osito Bolo, emblema oficial del evento. Se sumarán personajes de marcas de entretenimiento y jugueteras reconocidas, además de bandas musicales que acompañarán el recorrido con interpretaciones navideñas y festivas.

La producción del desfile está pensada para ofrecer una experiencia visual y auditiva de gran impacto, con elementos que buscan despertar el espíritu navideño y reforzar el vínculo emocional del público con esta celebración. Familias, niños y visitantes podrán disfrutar de un espectáculo pensado para conectar con la ilusión, el asombro y la convivencia en comunidad.

Liverpool organiza este desfile como parte de la apertura oficial de la temporada navideña, con el propósito de ofrecer un espacio seguro, gratuito y festivo para las familias capitalinas. El Bolo Fest se ha convertido en una tradición que combina espectáculo, nostalgia y cercanía, no solo para quienes lo viven desde las banquetas de Reforma, sino también para quienes siguen la transmisión desde casa.

YC