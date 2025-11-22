Continúa prófugo un escolta de Carlos Manzo, señala Ramírez Bedolla

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que uno de los escoltas del alcalde Carlos Manzo Rodríguez permanece prófugo. Esto ocurrió después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuviera a siete integrantes del equipo de seguridad del presidente municipal de Uruapan, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre.

"Ayer (viernes) fueron detenidos siete (escoltas), uno no fue detenido, es decir, se encuentra prófugo, pero siete fueron detenidos. Se le están tomando sus declaraciones, están ya puestos a disposición del juez correspondiente, quien determinará su situación legal. Creo que es muy acertado lo que está haciendo la fiscalía y el propio secretario (de Seguridad), Omar García Harfuch", dijo.

En entrevista con medios de comunicación, señaló que la investigación está a cargo de la fiscalía del Estado, con equipos especializados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México. Refirió que todas las líneas de investigación se encuentren "desdobladas" y dando resultados para localizar a todos los responsables del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

"Se está haciendo una investigación integral, amplia, de 360 grados, todos los sentidos donde hay alguna línea de investigación se está desdoblando y desarrollando. Ya se estableció por parte de la fiscalía esta línea que incluye su primer círculo de seguridad, ocho escoltas. Hay una colaboración muy estrecha entre Omar García Harfuch y Carlos Torres Piña, el fiscal, y nosotros estamos atentos, colaborando en todo lo que podemos", detalló.

Explicó que se están investigando a elementos de la Guardia Nacional que también protegían a Carlos Manzo, "aunque el círculo cercano, como se ha expresado constantemente, el propio presidente municipal fue quien determinó que estos escoltas fueran su círculo más cercano en cuanto al tema de su seguridad, y la Guardia Nacional siempre hacía un segundo círculo en su entorno".

Pidió estar atentos a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch. "Caiga quien caiga", según expresó. Además, aseguró que se han registrado detenciones muy relevantes del caso.

"La investigación se está dando de manera muy amplia, muy profesional y en colaboración con el gobierno del estado, el gobierno federal, fiscalía del estado y también Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal", finalizó.

Este sábado 22 de noviembre, un juez de control de Michoacán dictó prisión preventiva oficiosa a Jorge Armando "N", "El Licenciado", presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo y a los siete escoltas del alcalde de Uruapan.

