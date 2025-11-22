Licencia permanente: ¿Qué temas estudiar para el examen?

El trámite para obtener la Licencia de Conducir Permanente, un documento que se emite únicamente en la Ciudad de México (CDMX) desde el 16 de noviembre de 2024, ha ampliado su vigencia, pero para conseguirlo, se debe aprobar un examen.Debido a la gran demanda, el gobierno de la Ciudad de México ha extendido el plazo para tramitar y expedir este certificado hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta prórroga de un año ofrece a millones de ciudadanos una nueva oportunidad de obtenerlo, ya que la fecha límite original era el 31 de diciembre de 2025.A pesar de que la licencia permanente entró en vigor hace más de un año, siguen las dudas sobre el proceso y los requisitos para obtenerla. Uno de los puntos que más inquietud genera es precisamente el examen teórico, un requisito indispensable. Y en caso de que te interese, te presentamos los temas que debes estudiar para aprobar con éxito.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el examen lo deben presentar únicamente las personas que NO tienen antecedentes de licencias expedidas en la CDMX, es decir, cualquier persona que nunca ha tramitado una Licencia de Conducir y que la tramitan por primera vez.Los conductores que ya han contado con una licencia tipo A expedida por la Ciudad de México, NO deberán realizar el examen teórico y pueden directamente acceder al pago para la Licencia Permanente.El examen para poder obtener tu Licencia de Conducir Permanente es una prueba teórica y consta de 20 preguntas. La calificación mínima aprobatoria es de 8.0, lo que significa que debes responder 16 preguntas correctamente.Esta prueba está compuesta de 3 áreas de conocimiento básicas de las cuales los conductores de la CDMX deberían estar bien informados:Algunos temas frecuentes en el examen de la Licencia de Conducir Permanente son:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF