El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier, calificó como positivo que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, haya pedido licencia con el fin de separarse de dicho cargo debido a la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

"En la política, como en la vida, la forma es fondo. La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya como Gobernador de Sinaloa es de una consistencia política formidable: verdad y justicia", escribió en su cuenta de X.

En este mensaje, aprovechó para señalar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien no acudió al Senado con la finalidad de explicar la intervención de agentes de la CIA en la entidad sin que se informara al Gobierno de México.

En política, como en la vida, la forma es fondo. La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, como Gobernador de Sinaloa, es de una consistencia política formidable: verdad y justicia.



El que nada debe, nada teme. Contraste total con la actitud del #PAN y su Gobernadora de…— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 2, 2026

"El que nada debe, nada teme. Contraste total con la actitud del #PAN y su Gobernadora de #Chihuahua, que se escudan en la victimización e integran su unidad de investigación a modo", concluyó el legislador morenista.

Licencia "fast track": así fue la salida de Rubén Rocha Moya en cinco minutos

En una sesión de menos de cinco minutos, el Congreso de Sinaloa aprobó este sábado la licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya para separarse del cargo y ser investigado por las acusaciones de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Por unanimidad de votos, los diputados, en su mayoría de Morena, avalaron en "fast track" y sin debate la petición del mandatario realizada la noche del viernes mediante un mensaje en redes sociales.

JM