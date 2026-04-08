El feminicidio de Leyla Monserrat Lares Becerra, una adolescente de 15 años asesinada en septiembre de 2025 por dos "amigas", volvió a sacudir a la opinión pública tras la sentencia emitida contra las responsables, también menores de edad.

Las penas, consideradas mínimas por la familia y diversos sectores sociales, han detonado cuestionamientos al sistema de justicia penal para adolescentes en México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, Leyla fue privada de la vida por asfixia mecánica luego de ser engañada por dos adolescentes de 15 y 13 años con quienes mantenía una relación de confianza desde la infancia.

Los hechos ocurrieron la noche del 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles. Según las investigaciones, la víctima fue convencida de salir de su domicilio bajo el pretexto de recibir una "sorpresa".

La madre de la menor, Carmen Angélica Becerra Valencia, relató que esa noche ambas se encontraban en una convivencia familiar. Horas más tarde, Leyla regresó a casa, pero fue sacada por la parte trasera por una de las agresoras, quien la persuadió con una "sorpresa".

“Ella confiaba en ellas. Nunca pensó lo que le iban a hacer”.

En el domicilio de una de las implicadas, la adolescente fue llevada a un cuarto en condiciones precarias. Bajo engaños, le cubrieron los ojos y, en lo que inicialmente aparentaba ser una broma, fue asfixiada con un trozo de tela mientras una de las agresoras grababa el acto. Posteriormente, su cuerpo fue enterrado en el patio del inmueble.

Feminicidio de Leyla fue descubierto por un video

Tras la desaparición, la familia inició su búsqueda. Días después, recibieron de forma anónima un video que documentaba el crimen, material que resultó determinante para esclarecer los hechos.

"El video desmintió todo lo que ellas habían declarado. Ahí se ve claramente lo que hicieron", afirmó la madre.

El 10 de octubre de 2025, autoridades confirmaron la participación directa de ambas adolescentes, descartando la intervención de un adulto inicialmente considerado sospechoso.

La justicia se quedó “corta”, expresa madre de Leyla

El caso fue resuelto bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. El juez especializado Fernando Krimpe Félix dictó las medidas:

Para la adolescente de 15 años dictaminó 2 años y 10 meses de internamiento, mientras que, para la menor de 13 años, 11 meses de libertad asistida

mientras que, para la menor de 13 años, Como reparación del daño impuso la cantidad de 5 mil 677 pesos.

Las sanciones, determinadas por la legislación vigente para menores de edad, han sido ampliamente cuestionadas por la brutalidad del crimen. Para la madre de la menor asesinada, la resolución no representa justicia.

“A mi hija la asesinaron con crueldad… y aun así aquí no pasa nada. La justicia llega tarde, débil o simplemente no llega”.

Carmen Angélica denunció además irregularidades en el proceso, señalando que el caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, sin llegar a juicio oral, y con audiencias realizadas de manera virtual.

"Siempre se defendieron los derechos de ellas, nunca los de mi hija", acusó.

También cuestionó que no se investigara a otras posibles personas involucradas, incluyendo a una adulta que, según su testimonio, tuvo conflictos previos con la víctima y habría influido en los hechos.

De acuerdo con el relato de la madre, existían antecedentes de conflictos entre las jóvenes, incluyendo burlas y amenazas un día antes del crimen. Asimismo, señaló que la relación entre ellas se había reanudado meses antes, pese a haberse distanciado.

"Todo fue planeado. No fue un accidente ni algo que se les salió de las manos", sostuvo.

Familia de Leyla Montserrat convocan a una marcha este 9 de abril

Ante la resolución, la familia ha convocado a una marcha el próximo jueves 9 de abril, a las 8:00 horas, en el municipio de San Luis Río Colorado donde se emitió la sentencia, para exigir justicia y visibilizar otros casos similares.

"Lo que quiero es que esto no le pase a otra madre. Que cambien las leyes, que castiguen estos delitos como se debe", afirmó.

"Una sentencia termina en papel. Pero la condena para una madre empieza todos los días frente a la ausencia de su hija", concluyó Carmen Angélica Becerra quien pasó la tarde y noche del 6 de abril abrazando la tumba de su hija, acompañándola en su cumpleaños número 16.

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AO

