El operativo de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, continúa avanzando, y este miércoles 8 de abril, autoridades confirmaron la localización del tercer trabajador atrapado, quien fue encontrado sin vida, mientras siguen las labores para ubicar al último minero.

De acuerdo con información del Comando Unificado encargado de coordinar las acciones en la zona, el hallazgo fue reportado a través de las redes sociales de la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Tras la localización, se activaron los protocolos correspondientes para la recuperación del cuerpo.

Las autoridades detallaron que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias necesarias para el traslado del minero a la unidad forense, donde se llevarán a cabo los estudios que permitan confirmar su identidad. Paralelamente, se mantiene comunicación directa con los familiares de los trabajadores afectados, a quienes se les informa sobre el avance de las labores.

X / @CNPC_MX

Suman tres mineros localizados tras el incidente en El Rosario

Hasta el momento, de los cuatro mineros reportados como atrapados tras el incidente, tres ya han sido localizados. Los primeros dos fueron encontrados con vida, mientras que el tercero corresponde al cuerpo anunciado este miércoles. Las tareas de búsqueda continúan de manera ininterrumpida para dar con el paradero del último trabajador.

Shienbaum habla sobre trabajos para rescatar a mineros

Durante su conferencia "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum abordó la situación y confirmó el hallazgo del tercer minero sin vida. No obstante, destacó como un hecho relevante el rescate con vida de Francisco Zapata Nájera, de 42 años, quien permaneció atrapado durante 13 días dentro de la mina.

#ComunicadoCNPC | LOCALIZAN A TERCER TRABAJADOR DE LA MINA SANTA FE, EN SINALOA pic.twitter.com/oPX9V2MWHx — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 8, 2026

La mandataria señaló que las labores de rescate no se han detenido desde el primer momento y reconoció la participación de la empresa minera en los trabajos. Explicó que el rescate del minero encontrado con vida ha sido complejo debido a las condiciones del lugar, donde la presencia de agua ha dificultado las maniobras.

Indicó que buzos especializados lograron ubicar al trabajador, pero su extracción aún no se ha concretado debido a que se requiere continuar con el bombeo de agua en la zona. Asimismo, reiteró que las autoridades han mantenido acompañamiento permanente a las familias de los mineros.

Finalmente, Sheinbaum informó que todavía queda una persona por ser localizada y que las labores continúan con la expectativa de avanzar en las próximas horas, tanto en el rescate del minero con vida como en la localización del último trabajador atrapado.

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