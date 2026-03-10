Esta es la segunda semana del tercer mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Aguacate por kilo a $33.80 pesos

Cebolla blanca por kilo a $19.80 pesos

Manzana Red Delicious por kilo a $29.50 pesos

Mandarina por kilo a $42.80 pesos

Uva blanca sin semilla por kilo a $86.80 pesos

Zanahoria por kilo a $13.80 pesos

Lechuga romana por pieza a $22.50 pesos

Chayote sin espinas por kilo a $29.80 pesos

Nopal entero por kilo a $29.80 pesos

Manojo de cilantro en $6.90 pesos

Champiñón por kilo a $89.90 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Filete mojarra granja por kilo a $109 pesos

Molida de res por kilo 80/20 a $109 pesos

Barrita de surimi de cangrejo por kilo a $99 pesos

Combinado de mariscos por kilo a $99 pesos

Coctel de camarón por kilo a $299 pesos

Ceviche de pescado playera por kilo a $189 pesos

Pierna de cerdo por kilo a $59 pesos

Bisteck de res por kilo a $224 pesos

Pechuga de pollo sin hueso congelada $99.00 pesos

Pechuga de pollo sin hueso $156.90 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $168.90 pesos

Nugget de pavor por kilo a $84 pesos

Pierna con muslo con rabadilla congelada por kilo a $28.90 pesos

