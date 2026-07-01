La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó sus condolencias por el fallecimiento de tres aficionados ocurrido la noche del martes 30 de junio en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, en el contexto de los festejos por la victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador.

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Gobierno brindará apoyo a los familiares de las víctimas

Durante “La Mañanera”, la Mandataria manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno de México brindará apoyo a los afectados, mientras las autoridades capitalinas continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido. “Nuestra solidaridad, apoyo, a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron”.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, va a dar una conferencia a las 10 de la mañana por esta situación en la ciudad y, una vez que tengamos más información, informaremos. Nuestro pésame", declaró. Sheinbaum Pardo informó además que instruyó a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para brindar acompañamiento y apoyo a los familiares de las víctimas.

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"Le di instrucciones a Rosa Icela para que apoyen", agregó la Presidenta al referirse a las acciones que emprenderá el gobierno federal ante esta tragedia. La Mandataria señaló que será la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien ofrecerá mayores detalles sobre los hechos y las investigaciones en curso durante una conferencia programada para la mañana de este miércoles.

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AS