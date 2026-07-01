Tras el fallecimiento de 4 personas durante la celebración que tuvo lugar en calles de la CDMX, tras el partido México-Ecuador, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que instruyó el fortalecimiento del protocolo de protección civil, salud y seguridad ante el festejo que se prevé por el partido de la Selección Nacional del próximo 5 de julio.

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"Ante el previsible crecimiento a la celebración del próximo domingo, con motivo del Mundial, he instruido el fortalecimiento inmediato de los protocolos de protección civil, salud y seguridad para el próximo domingo", dijo.

Se da a conocer el motivo del fallecimiento de los aficionados

En conferencia de prensa, la mandataria explicó que la muerte de estas personas —al menos en tres de los casos— no fue por un tema de alcohol, sino por asfixia, probablemente ante “la oleada de gente” que se encontraba en la zona. No obstante, indicó que esperarán a tener los resultados de la investigación que hará la FGJ-CDMX por estos hechos, para conocer "la mecánica" de los fallecimientos. Ante esto, afirmó que se deberá reforzar el protocolo de Protección Civil.

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Miles de aficionados permanecían reunidos sobre Paseo de la Reforma para celebrar la victoria del representativo nacional. La fiesta continuaba con música de mariachi reproducida en las pantallas instaladas en el Ángel de la Independencia, mientras decenas de personas ondeaban banderas y entonaban cánticos.

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Durante “La Mañanera”, la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno de México brindará apoyo a los afectados, mientras las autoridades capitalinas continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido. “Nuestra solidaridad, apoyo, a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron”.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 23:40 horas comenzaron a escucharse detonaciones de cohetes y juegos pirotécnicos, lo que provocó momentos de confusión entre los asistentes.

En la esquina de la calle Lancaster y la lateral de Paseo de la Reforma, una familia intentó resguardarse, sin embargo, la reacción de miles de asistentes que comenzaron a correr desencadenó que varias personas cayeran unas sobre otras, mientras la multitud continuó desplazándose por la zona.

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Las condiciones del lugar complicaron aún más la emergencia, ya que el pavimento se encontraba mojado y cubierto por grandes cantidades de basura, bolsas y latas de cerveza, lo que dificultó el desplazamiento de los asistentes y de los cuerpos de emergencia. Por el descontrol de la actividad mundialista, se registró el fallecimiento de las cuatro personas.

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