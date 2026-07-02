Si liquidaste tu deuda durante la actual huelga del Nacional Monte de Piedad, tus artículos están a salvo, de acuerdo con declaraciones de la propia institución. Sin embargo, para recuperarlos deberás esperar la reapertura de las sucursales y necesitarás cumplir con un protocolo estricto. Conoce los documentos exactos que garantizarán la devolución de tu patrimonio sin contratiempos.

La prolongada suspensión de actividades ha generado incertidumbre entre miles de usuarios en México. Muchos se preguntan qué sucederá con los bienes que ya fueron pagados en su totalidad.

Ante esta inquietud, la institución prendaria emitió una aclaración oficial a través de sus canales de comunicación. El objetivo es brindar certeza jurídica y material a los pignorantes afectados por el cierre.

Patricia Álvarez, representante de Atención al Cliente, fue la encargada de explicar el procedimiento. La vocera detalló el paso a paso para quienes ya cubrieron el monto de su préstamo.

El protocolo para recuperar tus pertenencias

De acuerdo con la información compartida, el pago del desempeño asegura que las prendas no serán comercializadas. Los artículos permanecen inventariados y protegidos dentro de las bóvedas de cada sucursal.

Una vez que el conflicto laboral se resuelva y las puertas abran al público, los clientes deberán acudir personalmente. El trámite de devolución será presencial y requerirá la validación de identidad.

Para concretar la entrega, es obligatorio presentar el comprobante de pago correspondiente a la liquidación de la deuda. Este recibo demuestra que el usuario cumplió con sus obligaciones financieras.

Además, se solicitará el número de contrato original del empeño. Este dato permite a los trabajadores localizar rápidamente el artículo dentro del sistema de resguardo de la institución.

Finalmente, el cliente deberá mostrar una identificación oficial vigente. Este filtro de seguridad garantiza que las joyas o bienes sean entregados únicamente al titular del contrato prendario.

Te puede interesar: Suspenden por dopaje a Mariana Bernal, arquera mexicana

Respaldo institucional y protección al consumidor

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también ha intervenido para orientar a los usuarios durante este periodo. La dependencia recomienda conservar toda la documentación relacionada con el préstamo para evitar futuros inconvenientes.

En caso de requerir una conciliación, la procuraduría solicita la boleta de empeño y los recibos de abonos. Estos papeles son fundamentales para iniciar cualquier reclamación formal ante las autoridades.

Mientras tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad mantiene las banderas rojinegras en las instalaciones. Las negociaciones continúan para buscar una resolución al conflicto contractual.

A pesar del paro, los canales alternos de cobro siguen operando con normalidad. Los usuarios pueden realizar sus pagos a través de la aplicación móvil, sucursales bancarias o tiendas de conveniencia.

También lee: Colombianos presumen el transporte público de Guadalajara en redes sociales

Garantía de seguridad en las bóvedas

La administración central reiteró que no existe riesgo de pérdida o extravío de los objetos de valor. Las medidas de seguridad en las instalaciones cerradas se mantienen activas las 24 horas.

Se eliminó temporalmente el cobro de comisiones por resguardo prolongado. Esta medida busca no afectar la economía de las familias que esperan la reapertura de las ventanillas.

Los pignorantes solo deben preparar su documentación y esperar el anuncio oficial del fin de la huelga. Cumplir con estos requisitos será la única vía para llevar sus pertenencias de vuelta a casa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***

OB