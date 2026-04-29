Producción para el Bienestar 2026: Calendario oficial de pagos

El programa Producción para el Bienestar 2026 ya cuenta con un calendario oficial de pagos, definido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el objetivo de organizar la entrega de apoyos económicos a productores del campo según el tipo de cultivo registrado.

Este esquema busca brindar mayor certeza a las y los beneficiarios, quienes recibirán su apoyo anual de forma escalonada entre los meses de abril, mayo, junio y septiembre.

Inicio de pagos y primeros beneficiarios

De acuerdo con la programación, el primer depósito se realizará el 30 de abril, fecha en la que comenzarán a dispersarse los recursos para productores de maíz, milpa y sorgo , considerados cultivos fundamentales para la alimentación en México.

Posteriormente, el 18 de mayo se llevará a cabo una segunda etapa de pagos dirigida a quienes trabajan con una amplia variedad de productos, entre ellos frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo.

Pagos programados para junio y septiembre

El calendario continúa el 15 de junio, cuando se realizará la dispersión correspondiente a productores de arroz.

Finalmente, el 7 de septiembre se entregará el último bloque de apoyos, beneficiando a quienes se dedican a cultivos como café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, cebada, arvejón, avena, así como otros productos agrícolas.

¿Qué es Producción para el Bienestar?

Producción para el Bienestar forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, enfocados en fortalecer al campo y mejorar las condiciones de vida de las y los agricultores de pequeña y mediana escala.

Este programa otorga apoyos económicos anuales, cuyo monto varía dependiendo del cultivo registrado y del número de hectáreas que cada productor tenga en operación.

Pagos directos y sin intermediarios

Uno de los aspectos clave del programa es que los recursos se entregan de manera directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Esto garantiza mayor transparencia y evita retrasos o irregularidades en la dispersión.

En caso de dudas sobre el registro, estatus o fecha de pago, las y los beneficiarios pueden acudir al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) más cercano para recibir orientación.

Apoyo continuo al campo mexicano

Con este calendario, el Gobierno de México reafirma su compromiso de mantener un respaldo constante al sector agrícola, priorizando a quienes sostienen la producción de alimentos en el país.

La estrategia no solo busca impulsar la productividad, sino también brindar estabilidad económica a miles de familias que dependen directamente del campo, fortaleciendo así el desarrollo rural en todo el territorio nacional.

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