La vez que 'El Mencho' fue detenido en Estados Unidos y luego liberado

La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrida el pasado 22 de febrero durante un operativo de fuerzas estatales y federales en Tapalpa, Jalisco, marcó el desenlace de la trayectoria de uno de los líderes criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Identificado como dirigente del Cártel Nueva Generación (CNG), su abatimiento provocó una serie de hechos violentos en distintos puntos de Jalisco y en Estados vecinos, lo que obligó a la activación de protocolos de seguridad, entre ellos el Código Rojo en la entidad.

Aunque su figura alcanzó notoriedad internacional en la última década, los antecedentes penales de Oseguera Cervantes se remontan a principios de la década de 1990, cuando fue detenido en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

¿Cuándo y por qué fue detenido en Estados Unidos?

La primera detención documentada de “El Mencho” ocurrió en 1992, en el Estado de California. En ese momento fue capturado junto con su hermano, Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, por su participación en la distribución de estupefacientes, específicamente heroína, en territorio estadounidense.

Tras el proceso judicial correspondiente , Nemesio Oseguera fue sentenciado a cinco años de prisión, mientras que su hermano recibió una condena de diez años. Este episodio representó el primer encarcelamiento formal del futuro líder del CJNG y uno de los antecedentes clave en su historial delictivo.

¿Cómo obtuvo la libertad y qué sucedió tras su deportación?

A pesar de la sentencia de cinco años, Oseguera Cervantes permaneció en prisión durante 36 meses. Posteriormente obtuvo la libertad condicional y fue deportado a México. Su retorno no significó el abandono de las actividades ilícitas.

Con el paso del tiempo logró reingresar a Estados Unidos para continuar con operaciones vinculadas al narcotráfico. Eventualmente se consolidó como uno de los principales distribuidores de metanfetamina, fortaleciendo su estructura mediante una alianza estratégica con Abigael González Valencia, alias “El Cachetes”, identificado como líder del Cártel Milenio.

Esta colaboración permitió ampliar el control territorial y robustecer la red de distribución, sentando las bases para la consolidación de una nueva organización criminal. Posteriormente, Oseguera Cervantes formó el Cártel Nueva Generación, que creció de manera sostenida hasta convertirse en una de las estructuras delictivas de mayor alcance nacional e internacional. Su vínculo con “Los Cuinis” se fortaleció también tras establecer lazos familiares con el grupo.

Con el crecimiento del CNG, “El Mencho” se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades. La Administración para el Control de Drogas (DEA) llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. Durante años mantuvo un bajo perfil público, con escasa información confirmada sobre su paradero o apariencia actual.

El 22 de febrero, fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, con el objetivo de capturarlo. Tras el arribo de los elementos de seguridad al sitio donde presuntamente se encontraba, Oseguera Cervantes fue abatido. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México para la realización de las investigaciones correspondientes.

La operación detonó bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos armados en diversos puntos, lo que generó afectaciones temporales en la movilidad y actividades en distintas regiones. Al día siguiente, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que las fuerzas de seguridad mantenían operativos para contener la violencia derivada de los hechos.

Así, décadas después de su primera detención en California, la trayectoria criminal de Nemesio Oseguera Cervantes concluyó en territorio mexicano , tras haber pasado por un proceso de encarcelamiento, deportación, reorganización y expansión de una estructura que alcanzó proyección internacional.

XP