Frente frío 37 provoca bajas temperaturas y fuertes vientos en varios Estados de México

Las bajas temperaturas y los fuertes vientos provocados por el frente frío número 37 han generado que distintos Estados de México emitan alertas preventivas para proteger a la población ante posibles afectaciones. Este sistema frontal se caracteriza por el ingreso de aire polar que provoca descensos abruptos en la temperatura, además de rachas de viento que en algunas regiones pueden superar los 100 kilómetros por hora.

Se espera que en algunas zonas del país las temperaturas mínimas alcancen hasta -5 °C, mientras que el viento intenso puede generar sensación térmica aún más baja, lo que representa un riesgo particular para personas vulnerables como niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Además de las alertas locales, se recomienda a la población tomar precauciones adicionales, como abrigarse adecuadamente, evitar salir durante las horas de mayor frío y mantener ventilados los espacios cerrados al usar calefactores o estufas, para prevenir accidentes. Las autoridades también han señalado que estas condiciones podrían mantenerse varios días, por lo que se exhorta a consultar constantemente los avisos oficiales y pronósticos meteorológicos.

Hidalgo

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos emitió una alerta para la población del estado de Hidalgo debido a que el frente frío número 37 provocará un descenso en la temperatura y heladas de entre -5 y -10 °C. Se prevén temperaturas extremadamente bajas que generarán heladas severas durante la madrugada de mañana.

La dependencia advirtió que el termómetro podría descender de manera brusca, poniendo en riesgo la salud de la población. Por ello, se exhortó a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente y extremar precauciones con las personas vulnerables. Además, se recomendó que, en caso de usar calefactores, los espacios se mantengan ventilados para prevenir accidentes.

Yucatán

La masa de aire polar que impulsó el frente frío número 37 se encuentra sobre Yucatán, provocando el retorno de las bajas temperaturas a la entidad. Protección Civil de Yucatán (Procivy) indicó que estas condiciones climáticas prevalecerán hasta el próximo miércoles.

Se prevé que al amanecer del 24 de febrero se registren temperaturas mínimas de entre 8 y 17 grados en las localidades del sur de Yucatán, 10 grados en el oriente del estado, 17 grados en Mérida y su zona metropolitana, así como en la zona costera. Este lunes, gran parte del Estado presentó cielo medio nublado con vientos frescos del norte y noreste, generando un “norte” fuerte en la costa con rachas de 55 a 60 km/h. Las temperaturas mínimas registradas fueron de entre 12 y 20 °C, y la máxima de 24 °C.

Veracruz

Los fuertes vientos del norte que azotaron el puerto de Veracruz durante el fin de semana dejaron 25 incidentes menores y saldo blanco. Como consecuencia del paso del frente frío número 37, se registraron la caída de postes y árboles, láminas desprendidas, cortocircuitos, quema de basura, así como incendios en viviendas y pastizales.

La Dirección de Protección Civil Municipal de Veracruz reportó la atención de incidentes menores durante el domingo, cuando se registraron las rachas de viento más fuertes. Elementos de distintas corporaciones atendieron reportes en al menos 23 colonias afectadas por vientos de hasta 100 km/h en la zona costera.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las rachas más intensas se presentaron en la zona costera de Laguna Verde y en la bahía sur del puerto de Veracruz. En Xalapa, capital del Estado, los vientos alcanzaron hasta 78 km/h en algunas zonas, provocando la caída de árboles y anuncios.

Las autoridades municipales recordaron que el pronóstico del tiempo mantiene vientos del noroeste y norte de 40 a 50 km/h con rachas de 55 a 70 km/h, disminuyendo por la tarde-noche. Se espera un ambiente templado a fresco al mediodía y fresco a frío por la noche y madrugada, con oleaje de 3 a 4 metros, disminuyendo hacia el martes. Por ello, se exhortó a la población a mantenerse atenta y consultar las actualizaciones del pronóstico a través de los avisos oficiales.

