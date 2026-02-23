Estados restablecen actividades de forma gradual tras caída de 'El Mencho'

Luego de la jornada de violencia registrada la mañana de ayer, a raíz del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Nueva Generación (CJNG), distintas entidades del país informaron una reducción progresiva en los hechos delictivos vinculados a estos acontecimientos . Con el paso de las horas, autoridades estatales señalaron que comenzó a restablecerse la movilidad y a retomarse paulatinamente actividades comerciales, escolares y de servicios que habían sido suspendidas por seguridad.

Paralelamente, los Gobiernos locales iniciaron la evaluación de daños ocasionados por bloqueos, incendios de vehículos y ataques a establecimientos, además de actualizar el número de personas detenidas por su presunta participación en los disturbios. Las mesas de seguridad estatales mantuvieron sesiones permanentes para coordinar operativos y reforzar la vigilancia en puntos estratégicos, con el objetivo de evitar nuevos episodios de violencia y garantizar el retorno gradual a la normalidad.

Sinaloa

El Gobernador Rubén Rocha Moya informó que mantuvo comunicación permanente con el comandante de la Tercera Región Militar, el general Héctor Ávila Alcocer, respecto al operativo “Escudo” implementado tras los bloqueos en Escuinapa y Mazatlán. Señaló que el impacto en la entidad fue leve y que se actuó con rapidez para liberar carreteras bloqueadas con vehículos incendiados por grupos delictivos.

Reconoció que hubo temor entre operadores de grúas para retirar unidades siniestradas, aunque confirmó la detención de dos civiles relacionados con estos hechos.

Guanajuato

En Guanajuato fueron detenidas 48 personas por ataques a establecimientos, bloqueos carreteros y quema de vehículos. Además, tiendas de cadenas como Oxxo, Bara y Aurrera permanecieron cerradas en distintos puntos del Estado.

Se contabilizaron 75 hechos incendiarios en 23 municipios, incluidos tres registrados durante la madrugada del lunes: una tienda en León y dos vehículos en Celaya. El domingo, las calles lucieron vacías en ciudades como León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, donde cerraron plazas comerciales, cines y negocios.

Colima

La Gobernadora Indira Vizcaíno aseguró que en Colima prevalecen la tranquilidad y el orden, y que las actividades pueden retomarse con normalidad. Informó que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad volverá a su esquema ordinario tras sesionar de forma permanente durante la emergencia.

Detalló que todas las vialidades ya se encuentran abiertas y que únicamente queda pendiente el retiro de algunos vehículos incendiados.

Veracruz

En Veracruz fueron detenidas cuatro personas por su participación en bloqueos carreteros posteriores a la muerte del líder del CNG. La Gobernadora Rocío Nahle García precisó que, de los 70 detenidos a nivel nacional, cuatro corresponden a la zona norte del Estado.

Indicó que se mantiene un despliegue coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.

Tamaulipas

El Gobernador Américo Villarreal Anaya informó que el domingo se registraron 36 hechos delictivos relacionados con bloqueos de vías de comunicación, nueve de ellos con autotransporte y cinco con vehículos incendiados.

Los incidentes ocurrieron en Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y San Fernando. El Mandatario aseguró que la respuesta coordinada con fuerzas federales permitió evitar pérdidas humanas y restablecer el orden.

Baja California

En Baja California se reportaron 29 incidentes, entre quema de vehículos y negocios —incluida una sucursal de Bienestar— así como bloqueos parciales de carretera. Como resultado, 25 personas fueron detenidas.

La Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que el último hecho violento ocurrió a la 1:05 horas, cuando se incendió un vehículo, y destacó la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para contener la situación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP