El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó este 15 de mayo la detención de Gerardo Mérida Sánchez en Arizona, Estados Unidos .

La información fue compartida a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de la dependencia de seguridad de México.

Confirman detención en EU de Mérida Sánchez. X / @GabSeguridadMX

Información oficial del Gobierno de México

Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona , donde quedó bajo custodia de U. S. Marshals Service (Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la agencia federal de aplicación de la ley más antigua del país, adscrita al Departamento de Justicia).

Según el comunicado emitido, el Gabinete de Seguridad, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.

Las acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve sujetos

La detención de Gerardo Mérida Sánchez sucede tras las recientes imputaciones del país del norte el pasado 29 de abril, cuando la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una serie de acusaciones formales en contra de diez funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa; además de tráfico de drogas y armas hacia los Estados Unidos .

Entre los implicados se encuentran Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia de Sinaloa, y el hoy detenido, extitular de la Secretaría de Seguridad de aquella entidad.

¿De qué se le acusa a Mérida Sánchez?

Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la gestión de Rubén Rocha Moya de 2023 a 2024. El Departamento de Justicia de EU lo acusa de conspiración e importación de narcóticos y posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, así como de conspiración por posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos .

En septiembre de 2023, después de que Cristóbal Castañeda Camarillo dejara el cargo, Gerardo Mérida fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa; sin embargo, en diciembre de 2024 presentó su renuncia, convirtiéndose en el segundo titular de esta dependencia en abandonar su puesto durante la administración de Rocha Moya.

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FF