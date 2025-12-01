Beca Rita Cetina: Quiénes recibirán el pago extra en diciembre 2025; monto final

La Beca Rita Cetina entregará en diciembre su última dispersión correspondiente a 2025; la fecha de inicio de los depósitos será el próximo jueves 4, como estipula el calendario oficial que se dio a conocer hoy lunes. El apoyo de esta se encuentra dirigido a estudiantes de educación básica en todo el país, y conserva su esquema habitual, incluido un pago extra para las familias con más de un hijo inscrito en secundaria. Con este panorama, es casi un hecho que entre los padres de familia surjan preguntas sobre quiénes recibirán el dinero adicional en diciembre y cuál será el monto final que les corresponde.

Dicho programa, el cual es gestionado por la Secretaría del Bienestar, busca apoyar la continuidad escolar de los estudiantes y reducir la carga económica familiar. Para ello, otorga un apoyo monetario de mil 900 pesos cada dos meses, el cual se deposita directamente, sin intermediarios, en la tarjeta del Banco del Bienestar del beneficiario.

¿Quiénes recibirán el pago extra en diciembre 2025?

La Beca Rita Cetina entrega también un pago de 700 pesos por cada hijo adicional inscrito en una escuela secundaria pública. Este dinero se abona en la misma tarjeta junto con el apoyo bimestral, lo que permite a las familias recibir la cantidad total de forma acumulada.

El pago extra continuará en el próximo bimestre, de acuerdo con las reglas actuales del programa. A menos que el Gobierno Federal anuncie cambios, las familias con dos o más hijos en secundaria recibirán este depósito complementario también en diciembre de 2025.

Monto total que recibirán las familias beneficiadas

El pago se calcula según el número de hijos en secundaria pública:

Familia con 1 hijo: recibe $1,900

Familia con 2 hijos: recibe $2,600

Familia con 3 hijos: recibe $3,300

Familia con 4 hijos: recibe $4,000

El pago extra de la Beca Rita Cetina es un incentivo directo destinado a las familias que sustentan la educación de múltiples hijos en secundaria. Su propósito es colaborar con los gastos como el pago del transporte, la compra de materiales escolares y sobre todo, de uniformes.

La Beca Rita Cetina entregará el apoyo del quinto bimestre del año a partir del próximo 4 de diciembre. Gracias a su esquema acumulativo, el programa busca que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos, y que las familias encuentren en esta beca un respaldo constante para el ciclo escolar.

