Lunes, 01 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Se inscriben ante el Senado 43 aspirantes para contender por FGR

De las 43 personas que cumplieron los requisitos de la convocatoria pública emitida por el Senado de la República, solo seis son mujeres

Por: SUN .

Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica del Ejecutivo, se encuentra en la lista de aspirantes por la titularidad de la FGR. EFE/M. Guzmán

Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica del Ejecutivo, se encuentra en la lista de aspirantes por la titularidad de la FGR. EFE/M. Guzmán

Un total de 43 personas, incluida la exconsejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy Ramos, se registraron como aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), un cargo que hasta la semana pasada ocupaba Alejandro Gertz Manero.

Además de Godoy Ramos, quien es actualmente la encargada del despacho de la FGR, solo otras cinco mujeres se encuentran en la lista de personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública emitida por el Senado de la República.

Revisa: Sheinbaum afirma que la salida de Gertz Manero de la FGR fue acordada

Entre otros nombres que aparecen en la lista destacan el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer.

De esa lista, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado deberá seleccionar al menos a 10 candidaturas para enviarlas a la Presidenta Claudia Sheinbaum, con la finalidad de que de esos nombres, elija una terna que deberá presentar ante la cámara alta para continuar el proceso de elección de quien será titular de la Fiscalía General de la República.

Lee también: Vinculan a "Los Erre" con el asesinato de alcalde Carlos Manzo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones