Se inscriben ante el Senado 43 aspirantes para contender por FGR

Un total de 43 personas, incluida la exconsejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy Ramos, se registraron como aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), un cargo que hasta la semana pasada ocupaba Alejandro Gertz Manero.

Además de Godoy Ramos, quien es actualmente la encargada del despacho de la FGR, solo otras cinco mujeres se encuentran en la lista de personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública emitida por el Senado de la República.

Entre otros nombres que aparecen en la lista destacan el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer.

De esa lista, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado deberá seleccionar al menos a 10 candidaturas para enviarlas a la Presidenta Claudia Sheinbaum, con la finalidad de que de esos nombres, elija una terna que deberá presentar ante la cámara alta para continuar el proceso de elección de quien será titular de la Fiscalía General de la República.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB