La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el próximo 10 de diciembre se presentarán los avances del Plan Michoacán, estrategia integral que el gobierno federal puso en marcha tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y que busca fortalecer la seguridad, la infraestructura y el bienestar social en la entidad.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la Mandataria detalló los principales rubros que se evalúan como parte del plan.

"Recuerden que son obras públicas; es presencia con los servidores de la nación y las ferias del bienestar en todo el territorio; el programa integral de seguridad; y el programa para erradicar la extorsión, que es algo que tenemos que atender en Michoacán", explicó.

Sheinbaum subrayó que el plan está conformado por 12 ejes, que incluyen la mejora de carreteras, intervenciones en escuelas y la puesta en marcha de la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes michoacanos como apoyo al transporte público.

Balance de acciones

Un día antes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó un balance de las acciones aplicadas en el estado entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2025, periodo en el que se han logrado avances relevantes en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

En el informe participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el comandante de la Guardia Nacional, General Hernán Cortés Hernández.

Entre los resultados destacan: 932 personas detenidas por delitos de alto impacto; 23 toneladas de droga aseguradas; 924 armas de fuego decomisadas; 17 laboratorios de metanfetaminas desmantelados.

Las autoridades federales señalaron, que estas acciones responden a la instrucción directa de la presidenta Sheinbaum de fortalecer la coordinación institucional y reforzar la presencia permanente de las fuerzas federales en los municipios más afectados por la violencia y la extorsión.

