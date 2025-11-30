Detienen a hombre que robó joyas valuadas en 7mdp en de Tuxtla

Un hombre que robó alhajas por un valor de siete millones de pesos en una joyería del mercado San Juan, del municipio de Tuxtla, fue detenido por elementos de la Policía Estatal.

La Fiscalía informó que el 7 de octubre, el hombre identificado como Manuel robó joyas por un valor de siete millones de pesos de un negocio del mercado San Juan, del municipio de Tuxtla.

La afectada, identificada como Esperanza, interpuso demanda, hasta que este domingo fue detenido el presunto ladrón que quedó a disposición de un juez quien determinará su situación jurídica en próximas horas, por el delito de robo agravado.

La Fiscalía no informó si recuperó parte de las joyas que Manuel sustrajo de la negociación.

Tampoco informó si Manuel cometió el robo a través de un asalto a mano armada o si ingresó durante la noche o madrugada del 7 de octubre, mientras estaba cerrado el mercado.

MF