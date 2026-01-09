La CNDH y Leche para el Bienestar apuestan por fortalecer el derecho a la alimentación

Este viernes fue dado a conocer el convenio suscrito por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Leche para el Bienestar, en busca de fortalecer la promoción, difusión y capacitación en materia de derechos humanos en torno al derecho a la alimentación en México, en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos.

En este sentido, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, señaló que el derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano fundamental, indispensable para el desarrollo integral de las personas y para la construcción de condiciones de bienestar, especialmente para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Por su parte, el titular de Leche para el Bienestar, maestro Antonio Talamantes Geraldo, destacó que, a través del eventual convenio, la institución busca reforzar su compromiso de garantizar el acceso a alimentos de calidad, con pleno respeto y fomento de los derechos humanos.

CORTESÍA/ CNDH

El encuentro se llevó a cabo con la participación del doctor Víctor Hugo Pérez Rojas, director de Operaciones de Leche para el Bienestar, así como del licenciado Francisco Estrada Correa, secretario ejecutivo de la CNDH. Durante la reunión se definieron las líneas generales para la elaboración del convenio, así como posibles acciones de capacitación del personal de Leche para el Bienestar a nivel nacional y de difusión de la importancia de los derechos humanos entre sus más de siete millones de personas derechohabientes.

"Con estas acciones, la CNDH refrenda su disposición de trabajar en coordinación con las instituciones del Gobierno de México para avanzar en la construcción de acuerdos que impulsen una cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos , priorizando siempre las acciones en favor de los sectores más desfavorecidos del País", refirió el organismo a través de un comunicado.

SABER MÁS:

Leche para el Bienestar opera el Programa de Abasto Social de Leche, mediante el cual se distribuye leche líquida y en polvo fortificada con hierro, zinc y ácido fólico, además de estar enriquecida con vitaminas A, C, D, B2 y B12, con lo que la institución contribuye al ejercicio efectivo del derecho humano a la alimentación y al fortalecimiento de la salud de la población beneficiaria.

YC