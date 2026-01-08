INAPAM confirma los principales descuentos para enero 2026: LISTA COMPLETA

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una institución del Gobierno de México cuya labor se centra en promover el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas de 60 años y más.Mediante distintos programas, acciones y servicios, el instituto busca garantizar que este sector de la población tenga acceso a apoyos y beneficios que fortalezcan su desarrollo integral, fomenten su autonomía y favorezcan su participación activa dentro de la sociedad.Con el objetivo de mantener este compromiso el Instituto ha confirmado la actualización de beneficios con los que contarán las personas adultas mayores durante 2026. Estas medidas buscan apoyar la economía de las personas de 60 años y más, uno de los sectores con mayor vulnerabilidad ante el aumento sostenido en el costo de servicios básicos, transporte y atención médica.La credencial INAPAM mantiene su vigencia durante 2026 y permite obtener descuentos en distintos rubros. A continuación, los principales beneficios confirmados:El Directorio de Beneficios del INAPAM se actualiza de manera periódica, por lo que los descuentos, porcentajes y establecimientos participantes pueden cambiar a lo largo del año, por ello, se recomienda a las personas adultas mayores verificar directamente los convenios vigentes antes de realizar cualquier pago.Los descuentos están dirigidos a todas las personas que tengan 60 años cumplidos o más y cuenten con la credencial INAPAM vigente, en caso de no contar con la credencial, te compartimos cuáles son los requisitos para tramitarla y así poder acceder a los beneficios que ofrece la institución.Requisitos y documentación para inscribirse al INAPAMPara tramitar la credencial debes acudir a los módulos INAPAM de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. YC