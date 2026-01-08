INAPAM confirma los principales descuentos para enero 2026: LISTA COMPLETA

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una institución del Gobierno de México cuya labor se centra en promover el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas de 60 años y más.

Mediante distintos programas, acciones y servicios, el instituto busca garantizar que este sector de la población tenga acceso a apoyos y beneficios que fortalezcan su desarrollo integral, fomenten su autonomía y favorezcan su participación activa dentro de la sociedad.

Con el objetivo de mantener este compromiso el Instituto ha confirmado la actualización de beneficios con los que contarán las personas adultas mayores durante 2026. Estas medidas buscan apoyar la economía de las personas de 60 años y más, uno de los sectores con mayor vulnerabilidad ante el aumento sostenido en el costo de servicios básicos, transporte y atención médica.

Lista de descuentos confirmados por INAPAM para enero 2026

La credencial INAPAM mantiene su vigencia durante 2026 y permite obtener descuentos en distintos rubros. A continuación, los principales beneficios confirmados:

Servicios básicos

Descuentos de hasta 50 % en el pago del impuesto predial, dependiendo del municipio y la normativa local. Agua potable: Rebajas de hasta 50 % en el servicio de agua, sujetas a las disposiciones de cada entidad o ayuntamiento.

Transporte y movilidad

En diversas ciudades del país, las personas adultas mayores pueden acceder a viajes gratuitos o tarifas preferenciales en sistemas de transporte público como metro, autobuses urbanos, trolebuses y trenes ligeros. Autobuses foráneos: Descuentos de hasta 50 % en líneas de transporte terrestre de larga distancia, aplicables al presentar la credencial vigente al momento de la compra.

Alimentación, tiendas y farmacias

Descuentos variables en alimentos, productos de primera necesidad y artículos seleccionados en cadenas comerciales afiliadas. Farmacias: Rebajas en la compra de medicamentos y productos de salud, con porcentajes que varían según la farmacia y el tipo de producto.

Salud, cultura y servicios

Descuentos en entradas a museos, teatros, cines y actividades culturales en todo el país. Servicios legales y trámites: Asesoría jurídica gratuita o a bajo costo, así como descuentos en algunos trámites administrativos y notariales.

El Directorio de Beneficios del INAPAM se actualiza de manera periódica, por lo que los descuentos, porcentajes y establecimientos participantes pueden cambiar a lo largo del año, por ello, se recomienda a las personas adultas mayores verificar directamente los convenios vigentes antes de realizar cualquier pago.

¿Quiénes pueden acceder y cómo?

Los descuentos están dirigidos a todas las personas que tengan 60 años cumplidos o más y cuenten con la credencial INAPAM vigente, en caso de no contar con la credencial, te compartimos cuáles son los requisitos para tramitarla y así poder acceder a los beneficios que ofrece la institución.

Requisitos y documentación para inscribirse al INAPAM

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Teléfono de contacto de emergencia.

1 fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco.

Para tramitar la credencial debes acudir a los módulos INAPAM de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

