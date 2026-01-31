SMN alerta por frente frío 32, lluvias y descenso térmico en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 31 de enero el frente frío número 32 se desplaza sobre el sureste del país y la península de Yucatán, provocando lluvias intensas en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como chubascos fuertes en la región peninsular. Este sistema marca el inicio de un periodo de condiciones meteorológicas adversas en amplias zonas del territorio nacional.La masa de aire ártico asociada al frente genera un evento de “Norte” de muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán, con rachas que superan los 100 km/h y oleaje elevado. Además, se registra un descenso marcado de las temperaturas en gran parte del país, con heladas severas en regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central.Durante el fin de semana se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas por arriba de los 3,800 metros sobre el nivel del mar, particularmente en el centro y oriente del país, incluyendo volcanes y sierras como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Nevado de Toluca. Estas condiciones podrían afectar la movilidad en carreteras de alta montaña.Para el domingo 1 de febrero, el frente frío se desplazará hacia el mar Caribe y dejará de afectar directamente al país; sin embargo, la masa de aire frío continuará generando ambiente gélido en el norte y centro, así como lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco y Oaxaca, y chubascos en otras entidades del oriente, centro y sur. El evento de “Norte” persistirá en el sureste, aunque con menor intensidad.Entre lunes y miércoles, el aire frío comenzará a modificar sus características, lo que permitirá un aumento gradual de las temperaturas diurnas, aunque las mañanas y noches seguirán siendo frías a muy frías en varias regiones. En este periodo, un nuevo sistema frontal se aproximará al norte del país, reforzando los vientos fuertes y dando origen a un nuevo evento de “Norte” en Tamaulipas, además de un nuevo descenso térmico.A lo largo del pronóstico extendido, el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del país, con precipitaciones puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca hacia mitad de semana. El SMN advierte que estas condiciones pueden ocasionar crecidas de ríos, deslaves, inundaciones, caída de árboles y riesgos en tramos carreteros, por lo que recomienda a la población mantenerse informada y extremar precauciones.SV