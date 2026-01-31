SMN alerta por frente frío 32, lluvias y descenso térmico en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 31 de enero el frente frío número 32 se desplaza sobre el sureste del país y la península de Yucatán, provocando lluvias intensas en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como chubascos fuertes en la región peninsular. Este sistema marca el inicio de un periodo de condiciones meteorológicas adversas en amplias zonas del territorio nacional .

La masa de aire ártico asociada al frente genera un evento de “Norte” de muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán, con rachas que superan los 100 km/h y oleaje elevado. Además, se registra un descenso marcado de las temperaturas en gran parte del país, con heladas severas en regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Durante el fin de semana se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas por arriba de los 3,800 metros sobre el nivel del mar, particularmente en el centro y oriente del país, incluyendo volcanes y sierras como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Nevado de Toluca. Estas condiciones podrían afectar la movilidad en carreteras de alta montaña.

Para el domingo 1 de febrero, el frente frío se desplazará hacia el mar Caribe y dejará de afectar directamente al país; sin embargo, la masa de aire frío continuará generando ambiente gélido en el norte y centro, así como lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco y Oaxaca, y chubascos en otras entidades del oriente, centro y sur. El evento de “Norte” persistirá en el sureste, aunque con menor intensidad.

Entre lunes y miércoles, el aire frío comenzará a modificar sus características, lo que permitirá un aumento gradual de las temperaturas diurnas, aunque las mañanas y noches seguirán siendo frías a muy frías en varias regiones. En este periodo, un nuevo sistema frontal se aproximará al norte del país, reforzando los vientos fuertes y dando origen a un nuevo evento de “Norte” en Tamaulipas, además de un nuevo descenso térmico.

A lo largo del pronóstico extendido, el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del país, con precipitaciones puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca hacia mitad de semana. El SMN advierte que estas condiciones pueden ocasionar crecidas de ríos, deslaves, inundaciones, caída de árboles y riesgos en tramos carreteros, por lo que recomienda a la población mantenerse informada y extremar precauciones .

