AICM tendrá estacionamiento alterno por obras: ¿dónde está y cuánto cuesta?

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que, debido a trabajos de remodelación que afectan más de mil 500 cajones en las terminales, se ha habilitado una opción de estacionamiento remoto para evitar retrasos y saturación en la Ciudad Deportiva .

Si tienes un vuelo programado próximamente desde el esta central aeroportuaria, toma precauciones y pon mucha atención a la siguiente información sobre la ubicación, costos y más detalles que necesitas saber sobre este estacionamiento provisional.

¿Por qué hay falta de espacios en el AICM?

Actualmente, el aeropuerto se encuentra renovando un total de mil 552 cajones para autos. Las áreas intervenidas son:

Terminal 1 : Niveles 4, 5 y 6 del estacionamiento nacional

: Niveles 4, 5 y 6 del estacionamiento nacional Terminal 2: Nivel 4

Debido a estas obras, autoridades del AICM recomiendan anticipar la llegada a la terminal o utilizar medios de transporte públicos; sin embargo, sabiendo que muchas personas prefieren (o deben) trasladarse en auto hasta el recinto, han habilitado un estacionamiento alternativo.

Ubicación y capacidad del estacionamiento alterno

Como solución a la alta demanda, se habilitó el estacionamiento de la Puerta 6 de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, ubicado en el viaducto Río de la Piedad 108, Colonia Ignacio Zaragoza, Iztacalco .

Dicho recinto cuenta con cupo para 700 vehículos y es de uso exclusivo para pasajeros del AICM y sus acompañantes.

Costos y formas de pago

El uso de este espacio tiene una tarifa competitiva comparada con las terminales principales:

Costo por hora: 40 pesos

Costo máximo por día: 350 pesos

Se acepta efectivo y tarjeta. NOTA: Si necesitas facturar tu estancia, deberás solicitarla a través del correo facturacion@grupoodisa.com siguiendo las instrucciones de tu boleto .

¿Cómo llegar del estacionamiento al Aeropuerto?

El Grupo Aeroportuario Marina ofrece un traslado gratuito para los usuarios de este estacionamiento:

Hacia la Terminal 2

Hay transporte directo desde la Puerta 6 hacia la bahía de autobuses de la T2.

Hacia la Terminal 1

Una vez en la T2, puedes usar el Aerotrén o el autobús interterminales de forma gratuita y sin necesidad de presentar pase de abordar.

El servicio está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, comenzando operaciones este 29 de enero de 2026. Se sugiere estar en la terminal 3 horas antes para vuelos internacionales y 2 horas antes para nacionales.

